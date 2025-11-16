Nhiều hãng bay quốc tế tăng tốc vào Việt Nam, chuẩn dịch vụ được nâng lên ra sao?

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng tần suất, các hãng quốc tế đang chuyển hướng sang cạnh tranh bằng chất lượng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Làn sóng hãng bay quốc tế vào Việt Nam

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều doanh nghiệp dịch vụ hàng không, nhiều hãng quốc tế tiếp tục gia tăng tần suất, mở đường bay mới trong tháng 10 và tháng 11-2025. Hãng bay ngoại nâng chất lượng sản phẩm hướng tới thị trường Việt Nam.

Đây vừa là cơ hội hợp tác, vừa là sức ép buộc các hãng nội phải nâng chuẩn dịch vụ, tối ưu vận hành và mở rộng mạng bay nếu muốn giữ vững thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chẳng hạn, trong mảng dịch vụ hàng không, hai doanh nghiệp lớn là Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) đang sở hữu những khách hàng "sộp" như United Airlines và Turkish Airlines.

SAGS hiện phụ trách các dịch vụ mặt đất cho nhiều hãng bay quốc tế, từ làm thủ tục check-in, vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến bốc xếp hành lý và hỗ trợ hoạt động khai thác. Trong khi đó, TCS được Turkish Airlines lựa chọn làm đối tác cung cấp toàn bộ dịch vụ hàng hóa tại Việt Nam.

Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) mới đây đã chính thức trở lại khai thác chặng bay từ TP.HCM đến Mỹ - Ảnh: SAGS

Từ tháng 10-2025, TCS sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình xử lý hàng hóa của Turkish Airlines bằng hệ thống tự động hóa đạt chuẩn quốc tế, giúp nâng cao hiệu suất vận hành và giảm thiểu thời gian lưu kho.

Với hãng bay quốc tế, bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc quốc gia Korean Air tại Việt Nam, cho biết hãng đang xem xét mở thêm đường bay thường lệ đến Quy Nhơn, Huế hoặc Đà Lạt. Đó là những điểm đến đang có các chuyến charter (thuê nguyên chuyến bay) hoạt động hiệu quả. Hãng cho biết việc mở đường bay mới sẽ được đánh giá kỹ dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực hạ tầng sân bay.

Korean Air hiện là hãng có số điểm đến nhiều nhất tại Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Trong nửa đầu năm nay, Korean Air vận chuyển gần 375.000 hành khách giữa hai nước, tăng 4% so với cùng kỳ; hệ số tải ghế đạt hơn 90%, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Các hãng lớn khác như Emirates và United Airlines cũng tăng tốc mở rộng. Emirates đưa Đà Nẵng vào nhóm thị trường trọng yếu khi khai trương đường bay Dubai - Đà Nẵng, nằm trong bốn đường bay mới của hãng.

Với mạng lưới 153 sân bay tại 81 quốc gia, việc mở rộng sang Đà Nẵng giúp Emirates tiếp cận sâu hơn vào thị trường Việt Nam. United Airlines cũng đánh dấu bước mở rộng quan trọng khi khai thác đường bay hằng ngày TP.HCM - Mỹ qua Hong Kong từ ngày 26-10, trở thành hãng hàng không Mỹ duy nhất bay từ TP.HCM.

Chuyến bay bằng Boeing 787-9 với 257 ghế giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đến Los Angeles, San Francisco và 75 điểm đến khác tại Mỹ. United Airlines cho biết đến cuối năm 2025, hãng sẽ khai thác đường bay từ 32 thành phố khu vực Thái Bình Dương, nhiều gấp bốn lần bất kỳ hãng Mỹ nào khác.

Hành khách bay quốc tế tại nhà ga T2 Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hãng bay quốc tế nâng chuẩn dịch vụ

Đáng chú ý, các doanh nghiệp hàng không cho biết thay vì chỉ cạnh tranh bằng tần suất, các hãng quốc tế đang chuyển hướng sang cạnh tranh bằng chất lượng, tập trung vào nhóm khách hàng giá trị cao vốn đang tăng nhanh tại Việt Nam.

Chẳng hạn, Singapore Airlines triển khai ưu đãi hoàn tiền 20% khi thanh toán bằng thẻ VPBank và tích hợp thêm dịch vụ thuê xe ẩm thực; trong khi Qatar Airways linh hoạt nâng hạng vé sát giờ bay, hỗ trợ thanh toán qua người thân tại Việt Nam và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt.

Các chương trình khách hàng thân thiết của Singapore Airlines và Korean Air với cơ chế nâng hạng bằng dặm minh bạch cũng giúp giữ chân khách Việt. Sự hiện diện mạnh mẽ của các hãng quốc tế cho thấy Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới hàng không toàn cầu, không còn chỉ là điểm dừng chân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện một doanh nghiệp hàng không cho biết xu hướng các hãng bay quốc tế liên tục nâng chất lượng dịch vụ buộc doanh nghiệp trong nước phải đẩy mạnh đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

"Những hãng bay lớn như Emirates, Korean Air hay Singapore Airlines đều đang tạo ra mặt bằng dịch vụ mới, từ ghế ngồi, suất ăn, giải trí đến quy trình hỗ trợ mặt đất. Nếu doanh nghiệp nội không cải thiện chất lượng, chúng ta sẽ khó giữ được khách trong bối cảnh cạnh tranh mở rộng" - vị này nhận xét.

Để theo kịp, các doanh nghiệp Việt cần đầu tư đồng bộ từ đội tàu bay, công nghệ khai thác, dịch vụ mặt đất cho đến nhân lực, thay vì chỉ chú trọng giá vé hay tần suất bay.

