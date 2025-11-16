Khó tin: Đi bộ trên đường sắt, cô gái bị tàu tông chết

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) khiến người phụ nữ trẻ tử vong - Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn phường Tuy Hòa vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một phụ nữ trẻ chết tại chỗ.

Theo cảnh sát giao thông, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h cùng ngày tại đường ray qua cầu sông Chùa (thuộc khu gian Tuy Hòa - Đông Tác).

Thời điểm đó, tàu hàng HH9, đầu máy số D19E-971 kéo theo 23 toa lưu hành theo hướng Bắc - Nam, đến lý trình 1198+700 thuộc khu gian Tuy Hòa - Đông Tác thì xảy ra tai nạn với 2 người đi bộ trên đường sắt theo hướng Nam - Bắc.

Hai người đi bộ gồm ông T.D.T. (52 tuổi) và chị N.T.K.Đ. (25 tuổi, cùng trú phường Tuy Hòa). Khi tàu chạy đến, ông T. do nhảy ra ngoài khu vực đường ray nên bị thương nhẹ. Chị Đ. va chạm trực tiếp với tàu, chết tại chỗ.

