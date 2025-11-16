Gaza giữa “bản đồ hậu chiến” và dòng người tị nạn

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết mục tiêu là tạo điều kiện để người Palestine từng bước di chuyển tự nguyện sang các khu vực được coi là an toàn theo luật pháp quốc tế, không gắn với bất kỳ thời hạn cưỡng bức nào.

Người dân sơ tán tránh xung đột tại thị trấn Beit Lahia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Để bổ trợ cho kế hoạch này, tuần tới, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) dự kiến thảo luận đề xuất để EU đứng ra chỉ huy chương trình đào tạo khoảng 3.000 cảnh sát Palestine triển khai tại Gaza.

Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu đã phác thảo phương án mở rộng hai phái bộ dân sự hiện có của EU trong khu vực - vốn đang hỗ trợ quản lý biên giới, cải cách tư pháp và cảnh sát cho Chính quyền Palestine (PA) - qua đó giao cho phái bộ hỗ trợ cảnh sát của EU vai trò nòng cốt trong huấn luyện. Kế hoạch đặt mục tiêu trước mắt là đào tạo khoảng 3.000 cảnh sát thuộc biên chế PA ở Gaza, tiến tới từng bước nâng trình độ toàn bộ lực lượng khoảng 13.000 người.

Ở chiều ngược lại của bức tranh Gaza là câu chuyện tị nạn tại Nam Phi. Ngày 14/11 (giờ địa phương), Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố nhóm người Palestine vừa đến Nam Phi bằng chuyến bay thuê bao một ngày trước đó sẽ không bị buộc phải quay về. Ông cho biết hơn 150 người từ Gaza đã hạ cánh xuống sân bay O.R. Tambo sau khi quá cảnh Nairobi (Kenya), phần lớn không có đủ giấy tờ, thủ tục cần thiết, nhưng Nam Phi phải tiếp nhận vì họ đến từ vùng chiến sự và cần được bảo vệ.

Trước đó, chính quyền Nam Phi hứng chỉ trích khi 153 người Palestine, trong đó có một phụ nữ mang thai, bị giữ trên máy bay khoảng 12 giờ do vướng mắc giấy tờ. Cơ quan Quản lý Biên giới Nam Phi cho hay 23 hành khách đã tiếp tục hành trình tới các nước khác, còn 130 người ở lại Nam Phi; cơ quan tình báo nước này đang điều tra bên đứng sau sắp xếp chuyến bay đặc biệt nói trên.

Tác giả: Như Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân