Trên đồi xuất hiện vết nứt dài hơn 150m, chính quyền sơ tán dân, cấm đường

Vết nứt dài hơn 150m trên ngọn đồi ở xã Soen Kim 2 - Ảnh: H.A.

Ngày 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) cho biết địa phương vừa tổ chức cấm đường, sơ tán hai hộ dân với 8 nhân khẩu tránh nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất khi trên ngọn đồi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài hơn 150m.

Trước đó, chiều 15-11, người dân đang dọn đất từ mái ta luy dương tràn xuống tuyến đường giao thông trục xã ở thôn Quyết Thắng bị sạt lở thì tá hỏa phát hiện trên ngọn đồi phía trên đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.

Vết nứt kéo dài hơn 150m, rộng gần 1m, tạo nên rãnh sâu từ 1-2m trên một ngọn đồi cao khoảng 50m. Do đó nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân bất cứ lúc nào.

Chính quyền tổ chức cấm đường đoạn có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: H.A.

Ngay sau khi phát hiện vết nứt, người dân đã nhanh chóng thông báo chính quyền xã Sơn Kim 2. Nhận thấy nguy cơ xảy ra sạt lở lớn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lập rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị nứt và sơ tán hai hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Theo lãnh đạo xã Sơn Kim, hiện nay trên địa bàn đang có mưa nhỏ, nền đất yếu nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứu lúc nào. Vì vậy các lực lượng chức năng đang tổ chức khoanh vùng khu vực đồi bị nứt để tránh nguy hiểm. Đồng thời đợi thời tiết thuận lợi mới tính toán phương án xử lý.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: tuoitre.vn