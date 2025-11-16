Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người tử vong

Sáng 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đi xe đạp tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe đạp tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 15-11 tại Km126+50m, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 77H-073.29 kéo theo rơ-móc BKS: 77RM-016.90 do ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1996, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk – Khánh Hòa.

Khi xe đầu kéo đi đến đoạn đường trên đã tông vào xe đạp do ông Đinh Q. (SN 1968, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Đinh Q. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Xuân Hùng điều khiển xe đầu kéo không chú ý quan sát.

Kết quả kiểm tra ông Nguyễn Xuân Hùng vi phạm nồng độ cồn.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động