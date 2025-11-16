Cô gái xinh xắn lấy chồng khiếm thị hơn 18 tuổi, tiết lộ bất ngờ về cuộc nói chuyện với vợ cũ của chồng

Chủ động kết bạn, nhắn tin Facebook với "ông chú"

Nhiều năm về trước, khi còn là một nữ sinh cấp 3, Thúy An (hiện 25 tuổi, quê ở Vĩnh Long) có cơ duyên gặp anh Hà Văn Chương (hiện 43 tuổi) trong một sự kiện tại trường. Anh Chương bị khiếm thị từ nhỏ, là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn giả. Thời điểm đó, anh đến trường của An tham dự sự kiện với vai trò diễn giả truyền cảm hứng.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, nghe anh Chương chia sẻ bản thân biết chơi hơn 10 loại nhạc cụ, từng đi lưu diễn nhiều nơi,... ban đầu An không tin. Sau đó, cô lên mạng để tìm hiểu về người đàn ông này và kết bạn Facebook với anh Chương.

Thúy An mến mộ anh Chương nên chủ động kết bạn Facebook, nhắn tin.

Vài năm sau, cô lên TP.HCM làm việc và vô tình ở trọ gần nhà anh Chương.

Thời gian trôi qua, cho đến khi An đi học đại học thì cô mới tương tác, like, "thả tim" ảnh trên Facebook của anh Chương. Cô cũng chủ động nhắn tin, gửi lời cảm ơn anh vì buổi chia sẻ, truyền cảm hứng, giúp cô và các bạn học sinh khác có thêm động lực. Khi nhắn tin, An gọi anh Chương là "chú", xưng "cháu". Từ đây, anh Chương và An trò chuyện với nhau. Nhờ ứng dụng đọc chữ lên thành tiếng nên anh có thể đọc được tin nhắn bình thường.

Dù An thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhưng anh Chương chỉ xem đây là một người hâm mộ như bao người khác. Đến năm 2021, An tốt nghiệp đại học ở Cần Thơ rồi lên TP.HCM làm việc thì tình cờ lại thuê trọ ở gần nhà anh Chương. Khi dịch covid-19 bùng phát mạnh, TP.HCM phong tỏa, anh Chương sống 1 mình, không đặt được đồ ăn, An đã nấu đồ ăn mang qua, hoặc có khi sang nhà anh Chương nấu nướng.

Thời gian sau, nam nhạc sĩ mở lớp học online, dạy âm nhạc, voice,... rất đông học viên nên đã thuê An làm trợ lý, trả lương khá cao.

Từ mối quan hệ giữa fan và idol, An sau đó trở thành trợ lý của anh Chương.

Sau thời gian tiếp xúc, họ nhận ra bản thân đã có tình cảm đặc biệt với đối phương.

Do mắt không nhìn được nên mỗi khi để ý cô gái nào đó, anh Chương thường cảm nhận bằng trái tim, nghe giọng nói. Ngoài ra, anh còn có một đội quân sư là những người bạn thân và anh đã hỏi những người này xem họ cảm nhận về An thế nào. Khi gom tất cả các thông tin lại, anh Chương cảm thấy An là một cô gái rất đẹp.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, qua thời gian tiếp xúc, anh Chương thấy An phù hợp với mình. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai tìm được tiếng nói chung. Trong công việc, An cũng hỗ trợ anh rất nhiều. Cô gái tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, không ngại thức khuya, dậy sớm, không nề hà việc gì. Nam nhạc sĩ nhận thấy, anh rất cần một người đồng hành như thế.

Về phía An, cô gái trẻ đã có tình cảm với người đàn ông hơn mình 18 tuổi tự bao giờ. "Lúc đó có những đoàn xe cứu trợ họ đón mình về quê, cách ly rồi đưa về nhà nhưng mình đã lựa chọn ở lại vì nghĩ rằng, nếu về, bỏ lại anh một mình thì không biết anh phải làm thế nào?", An kể.

Làm việc với anh Chương, An thấy anh là người rất kỹ tính, khó tính. Trong công việc, có khi anh còn la đến mức cô phải bật khóc. Những sau mỗi ngày làm việc, An lại nhận được tin nhắn: "Anh la em, em đừng có buồn nhé. Mình sai ở đâu thì hôm sau khắc phục chỗ đó, như vậy mới tốt lên được". Hôm nào không thấy tin nhắn, cô gái lại cảm thấy thiếu thiếu. Cô nhận ra, có lẽ mình đã có tình cảm đặc biệt với người đàn ông này rồi và chờ đợi một lời tỏ tình từ anh.

Cặp đôi đã kết hôn được hơn 2 năm.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân êm ấm.

Vài tháng sau, cả hai có chuyến công tác ở Phú Quốc. Một số học viên đã giúp anh Chương tổ chức buổi cầu hôn An trong một không gian đẹp và lãng mạn khiến "nhà gái" rất bất ngờ, hạnh phúc.

Cuộc trò chuyện giữa người mới và người vợ cũ

Trước đi đến với An, anh Chương đã từng kết hôn và có 2 con gái. Khi các bé được 6 tuổi và 2 tuổi thì vợ chồng anh chia tay. Hiện, 2 bé đang sống cùng mẹ ở Đà Nẵng.

An cũng có gặp người vợ đầu của anh. Người phụ nữ nói với cô rằng: "Anh và chị đơn giản là hết duyên rồi. Bây giờ, em thay chị chăm sóc anh ấy thì chị biết ơn em". Hiện tại, vợ cũ của anh Chương đã có gia đình mới. Họ làm bạn với nhau và thỉnh thoảng 2 gia đình vẫn gặp nhau. Anh Chương cũng vẫn trò chuyện với 2 con gái qua điện thoại mỗi ngày.

Đến nay, anh Chương và An đã về chung một nhà được 2 năm. Sau khi kết hôn, An kể ông xã có nhiều tật xấu khiến cô ngỡ ngàng. "Trước đây lúc yêu thì anh sạch sẽ, chỉn chu lắm, xịt nước hoa từ đầu đến chân. Nhưng bây giờ thì anh xuề xòa, có khi còn hỏi mình: "Em ơi anh tắm từ hồi nào nhỉ?", An kể.

Cả hai đều rất hạnh phúc và biết ơn cuộc đời đã cho họ gặp nhau, nên duyên vợ chồng.

Người vợ trẻ cũng tiết lộ anh Chương hơi vô tâm. Thỉnh thoảng, cô buồn, cần được quan tâm, chia sẻ, dỗ dành nhưng lại không nhận được những điều đó từ người chồng. An mong ông xã dù ở nhà hay đi ra ngoài thì đều chỉn chu hơn, đồng thời muốn anh bớt khó tính, quan tâm vợ nhiều hơn.

Với anh Chương, anh thấy bà xã có tật nói nhiều, có những vấn đề không có gì lắm nhưng An hay nói đi, nói lại nhiều lần. Mặc dù vậy, nam nhạc sĩ vẫn cảm thông với vợ vì anh biết, giữa mình và vợ là cả một khoảng cách thế hệ.

Nắm tay người vợ trẻ, anh Chương nhắn nhủ: "Cuộc sống có nhiều khó khăn, chông gai, mong là 2 vợ chồng cũng vẫn nắm tay đi tiếp để vượt qua tất cả những điều đó, để có được một hạnh phúc như mình từng mong đợi".

Đáp lại, An cũng gửi lời cảm ơn chồng vì đã luôn yêu thương, bên cạnh. "Sau này, em sẽ là đôi mắt của anh, cùng anh đi cả cuộc đời này. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con để có nhiều đôi mắt nữa sẽ hỗ trợ anh trong sự nghiệp tương lai và cuộc sống hằng ngày".

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn