Tạm dừng tìm kiếm 3 người mất tích do sạt lở núi ở vùng biên giới Đà Nẵng

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) cho biết, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Trong sáng 16/11, sau một hồi nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm, do mưa lớn xảy ra nên công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Công an xã Hùng Sơn cùng lãnh đạo địa phương tại hiện trường vụ sạt lở núi.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, không để người dân đến gần khu vực sạt lở.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng, hàng triệu mét khối đất, đá kéo theo cả cây rừng từ trên núi cao cuồn cuộn ập xuống phía chân đồi.

Vụ sạt lở núi đã vùi lấp 7 chiếc xe máy, 4 nhà rẫy và đặc biệt, 3 người dân được xác định bị mất tích gồm ông Zơrâm Nhô (SN 1997, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở của thôn Pứt) và vợ là bà Bríu Thị Tép (SN 1998), ông Hốih Zơnút (SN 1980).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ sạt lở, Công an xã Hùng Sơn cùng các lực lượng tại chỗ đã cố gắng tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích, song do đất, đá vẫn còn sạt lở nên không thể tiếp cận hiện trường khu vực nghi có người mất tích.

Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

Tiếp đó, lãnh đạo Quân khu 5 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy hiện trường, đồng thời huy động chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trong sáng 16/11, do mưa lớn xảy ra nên công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

Đáng chú ý, trong quá trình sử dụng thiết bị bay không người lái để thực hiện khảo sát và tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực sạt lở núi, lực lượng chức năng đã phát hiện một vết nứt lớn có độ dài hơn 300m và rộng khoảng 1m nằm phía trên khu vực đã sạt lở. Vết nứt này có nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Trong diễn biến khác, do ảnh hưởng của sạt lở núi lần này, toàn bộ nguồn nước tự chảy từ suối Azắt và hệ thống tuyến ống dẫn về 2 thôn Dading và Pứt, xã Hùng Sơn bị hư hỏng hoàn toàn.

Để kịp thời bảo đảm nước sinh hoạt cho bà con, chiều 15/11, Phòng Kinh tế xã Hùng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hệ thống cấp nước tạm, gồm 600m ống phi 50, 1.000m ống phi 27, 1.000m ống phi 35, 3 bồn chứa 1.000l và 2 máy bơm phục vụ đẩy nước qua địa hình đồi dốc. Về lâu dài, xã Hùng Sơn đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch bền vững cho các thôn, bảo đảm đời sống cho nhân dân sau thiên tai.

Hỗ trợ nước sạch tạm thời cho người dân vùng sạt lở.

Trong chiều 15/11, đại diện chỉ huy Công an xã Hùng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ khẩn cấp cho hộ ông Hốih Zơnút 1 triệu đồng, hộ vợ chồng ông Zơrâm Nhô 2 triệu đồng; đồng thời ân cần trao đổi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, khẳng định Công an xã sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, tích cực hỗ trợ và sát cánh cùng các đơn vị chức năng khác để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân