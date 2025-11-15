Bắt giam 4 đối tượng trong vụ cấp chứng thư giám định chất lượng giả

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra, làm rõ đường dây cấp chứng thư giám định chất lượng còn lại và chứng thư thẩm định giá “giả” trên địa bàn hơn 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, bao gồm Thái Nguyên, TP Hà Nội, TP Hải Phòng và nhiều địa phương khác. Giá trị thẩm định của các bị can và giá trị thực tế của hàng hoá chênh lệch tới hàng trăm triệu đồng, cá biệt có vụ chênh lệch đến vài tỷ đồng.

4 đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố.

Trước đó, ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng loạt khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 bị can là Giám đốc, Thẩm định giá viên của các doanh nghiệp giám định, thẩm định về tội “Giả mạo trong công tác”.

Quá trình khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can trên địa TP Hà Nội và TP Hải Phòng, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục nghìn tài liệu và các đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ giám định, thẩm định giá của các bị can.

Đây là vụ án hình sự làm giả các chứng thư giám định chất lượng còn lại và chứng thư thẩm định giá đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Vụ án có phạm vi hoạt động rộng, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp cả về thủ đoạn và hậu quả, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành phố lớn. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, chặt chẽ, tinh vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức khám xét tại Hà Nội.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trực tiếp là đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo sát sao, thường xuyên nghe báo cáo tiến độ, định hướng, chỉ đạo công tác đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động lập kế hoạch đấu tranh, tổ chức các biện pháp trinh sát, phân công, huy động cán bộ có trình độ nghiệp vụ, công nghệ thông tin để xác minh, điều tra. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn để đối chiếu, xác minh nguồn gốc các chứng thư bị làm giả. Tổ chức nhiều tổ công tác bí mật toả đi các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng để thu thập chứng cứ, xác định mối liên hệ giữa các đối tượng và công ty liên quan, qua đó đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Tác giả: Nguyễn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân