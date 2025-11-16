Xe buýt đâm vào cây rồi lao xuống vực khiến 5 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nhóm du khách Trung Quốc này đang đi từ Denpasar đến khu vực Buleleng ở phía bắc Bali, Indonesia, vào ngày 14/11.

Cảnh sát trưởng Widwan Sutadi cho biết, tài xế "không thể" kiểm soát được chiếc xe khi cố gắng tránh va chạm với một chiếc xe khác. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất để điều trị những vết thương nghiêm trọng.

5 du khách Trung Quốc đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt nhỏ cho thuê lao xuống khe núi ở Bali. Ảnh: Tân Hoa Xã/Shutterstock

Bất chấp mọi nỗ lực của đội ngũ y tế, 5 người trong số họ sau đó đã được tuyên bố tử vong. Người lái xe, mà cảnh sát cho là đã "thiếu thận trọng", đã bị thương nhưng vẫn sống sót.

Sutadi cho biết: "Do tài xế không thể kiểm soát được chiếc xe nên anh ta đã đánh lái sang trái để đâm vào một cái cây và cố gắng tránh va chạm với một chiếc xe khác. Nhưng chiếc xe buýt nhỏ đã bị văng ra và rơi xuống vực".

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn