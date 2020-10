Đe dọa nếu tòa xử ly hôn sẽ giết vợ rồi tự tử, công an bắt tạm giam luôn

Hà Đức Thịnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 1-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hà Đức Thịnh (34 tuổi, quê ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "đe dọa giết người".

Theo điều tra ban đầu, năm 2011 Thịnh kết hôn với chị H. (32 tuổi, ở TP Vĩnh Yên) rồi cùng thuê nhà trên địa bàn thành phố để bán hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, Thịnh nhiều lần đánh đập, chửi bới chị H.. Không thể sống chung được, ngày 20-5, chị H. đã gửi đơn đề nghị tòa án cho ly hôn với Thịnh.

Đến ngày 8-8, khi thấy vợ bảo bà N.T.Y. (mẹ vợ) dọn đồ để về nhà riêng, sẵn có hơi men trong người, Thịnh đã kéo chị H. vào bên trong quán rồi đuổi hết khách và nhân viên ra bên ngoài.

Tiếp đó, Thịnh khóa chặt cửa lại rồi dùng dao đe dọa sẽ giết chị H. nếu không rút đơn ly hôn tại tòa án.

Khi công an đến yêu cầu Thịnh mở cửa ra làm việc thì không nhận được sự hợp tác.

Lợi dụng lúc Thịnh không chú ý, chị H. đã bỏ trốn ra cửa sau rồi chạy ra đường nhưng vẫn bị Thịnh đuổi kịp, dùng kéo khống chế, bắt về nhà.

Theo lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, trong quá trình giải quyết ly hôn, Thịnh đe dọa rằng nếu tòa án xử lý ly hôn sẽ có 2 mạng người chết, khiến chị H. và những người có mặt tại phiên tòa hoang mang lo sợ.

"Nhận thấy hành vi của Thịnh côn đồ, đồng thời có dấu hiệu tiếp tục phạm tội nếu tòa án chấp thuận đề nghị ly hôn nên cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý theo quy định" - lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên thông tin thêm.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ