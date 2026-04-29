Xuân Bắc U23 Việt Nam đưa bạn gái về ra mắt

Ngọc Diệp và Xuân Bắc ở quê Phú Thọ (cũ) của nam cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: ngocdiephoangg/TikTok.

Mới đây, Ngọc Diệp - bạn gái cầu thủ Xuân Bắc - gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh cả hai về gặp mặt gia đình.

Khi về nhà Ngọc Diệp ra mắt, Xuân Bắc diện trang phục đơn giản, thoải mái trò chuyện cùng người thân của bạn gái. Ở chiều ngược lại, lúc về quê Phú Thọ cũ (nay là Vĩnh Phúc) của Xuân Bắc, Ngọc Diệp ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, mộc mạc.

Trong một số khoảnh khắc được đăng tải, cặp cầu thủ - WAG ngồi cạnh nhau giữa sự chào đón của cả nhà, khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của họ đã bước sang giai đoạn nghiêm túc.

Đáng chú ý, khi có người hỏi về kế hoạch kết hôn, Ngọc Diệp đáp ngắn gọn: “Chuẩn bị ạ”. Bên cạnh đó, hình ảnh chiếc nhẫn được cô chia sẻ trên trang cá nhân trước đó càng khiến nhiều người chờ đợi một đám cưới không xa của cặp đôi.

Xuân Bắc công khai đăng ảnh với bạn gái trên trang cá nhân. Ảnh: Nguyễn Xuân Bắc/Facebook.

Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 2003) hiện thi đấu cho CLB PVF-CAND ở vị trí tiền vệ. Anh là gương mặt được kỳ vọng sau hành trình rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Ngọc Diệp tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam vào năm 2024. Cô từng thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam và Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Hồi tháng 2, Xuân Bắc và Ngọc Diệp trở thành tâm điểm chú ý khi lộ khoảnh khắc tay trong tay. Gần đây, cầu thủ U23 Việt Nam cũng đăng tải nhiều hình ảnh tình tứ của cả hai trên Facebook cá nhân, ngầm xác nhận mối quan hệ.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn