U23 Việt Nam khẳng định vị thế tại V-League

Ở trận hòa 1-1 của CLB Công an Hà Nội trước PVF-CAND, Nguyễn Đình Bắc đã tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò khi 2 mũi nhọn Leo Artur và Alan Grafite đều vắng mặt. Cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 12 không quá hiểm hóc nhưng đủ để mở tỉ số cho đại diện ngành công an. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo sinh năm 2004 ở V-League mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Nguyễn Xuân Bắc là người giữ lại 1 điểm quý giá cho thầy trò HLV Trần Tiến Đại trên sân nhà. Từ đường chuyền vượt tuyến của Lucas Turci, anh nhanh chóng bứt tốc đón bóng, dứt điểm 2 lần để đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Đình Bắc liên tiếp lập công sau khi vắng mặt ở đợt tập trung tuyển quốc gia tháng 3-2026. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, CLB Ninh Bình có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại Giải Vô địch quốc gia nhờ công của Lê Văn Thuận. Đội bóng cố đô bị cầm chân đến tận phút 90+3 và tiền vệ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam chính là người đánh đầu tung lưới CLB Becamex TP HCM, ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành.

Trên bảng xếp hạng "Vua phá lưới" tại V-League mùa này, nếu không tính các cầu thủ ngoại và nhập tịch, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức đang là người dẫn đầu với 6 pha lập công. Đáng chú ý, theo sát phía sau là hàng loạt gương mặt thuộc lứa U23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận bên cạnh các trụ cột lâu năm của đội tuyển quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh (cùng có 3 bàn).

Ở góc độ chiến lược, đây là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ thường xuyên được trao cơ hội tại V-League và dần khẳng định năng lực. Việc họ có thể duy trì hiệu suất ghi bàn tương đương với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm cho thấy khoảng cách thế hệ đang được thu hẹp đáng kể.

Lúc này, cuộc cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam sẽ ngày càng quyết liệt. Trong đợt tập trung tháng 3 vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng thay thế tiền đạo dù kỳ cựu nhưng đang không có phong độ tốt là Tiến Linh.

Điều đó khẳng định màn thể hiện tại V-League sẽ là cơ sở cho tấm vé được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Với kết quả gần đây, những gương mặt trẻ hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Tác giả: H.Hiệp

Nguồn tin: Báo Người Lao Động