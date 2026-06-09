Hot girl thông báo ly hôn đúng kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Hot girl Hạt Mít thông báo ly hôn sau 10 năm chung sống. Ảnh: @_hatmitmit_/Instagram



Tối 8/6, hot girl Hạt Mít (tên thật Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990) khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã ly hôn chồng là Duy Nguyễn sau 10 năm chung sống.



Thông tin được cô chia sẻ đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trên trang Instagram cá nhân có hơn 117.000 người theo dõi, Hạt Mít cho biết cả hai đã quyết định khép lại cuộc hôn nhân "bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng".



Theo chia sẻ của cô, quyết định này không diễn ra đột ngột. Hai người đã dành khoảng 2 năm để sắp xếp lại cuộc sống, chuẩn bị tâm lý cho các con cũng như làm quen với cuộc sống độc lập trước khi chính thức công khai thông tin.



"Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chúng mình quyết định dừng lại ở đây, bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng. Chúng mình đã dành ra 2 năm để sắp xếp lại cuộc sống, để tìm cách nói chuyện cho Đan hiểu, để cho nhau thêm thời gian làm quen việc độc lập và để cùng nhau thành phiên bản tốt hơn", cô viết.



Hạt Mít cho rằng sau một thập kỷ bên nhau, cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, cả hai từng có lúc làm tổn thương nhau nhưng vẫn đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Vì vậy, khi đi đến quyết định ly hôn, họ chỉ chấm dứt vai trò vợ chồng, còn vẫn tiếp tục là gia đình, là cha mẹ của hai con và là đối tác trong công việc.



Hạt Mít cũng cho biết việc công khai chuyện riêng tư nhằm tránh những hiểu lầm hoặc đồn đoán không chính xác trong tương lai. Theo cô, hai con vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của cả hai sau khi ly hôn.



Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người theo dõi gửi lời động viên đến cặp đôi. Á hậu Thảo Nhi Lê nhắn nhủ: "Big hug" (Tạm dịch: Một cái ôm lớn), trong khi ca sĩ Tóc Tiên để lại bình luận: "Giỏi lắm rồi. Cả 2 bác chắc chắn sẽ hạnh phúc".



Nguyễn Thu Hiền, thường được biết đến với biệt danh Hạt Mít, từng là một trong những hot girl nổi bật của Hà Nội giai đoạn đầu những năm 2010. Cô gây chú ý với ngoại hình dễ thương, gương mặt tròn cùng phong cách thời trang mang ảnh hưởng Hàn Quốc.



Trước đây, Hạt Mít thường xuyên chia sẻ về cuộc sống du học tại Hàn Quốc cũng như các nội dung liên quan đến làm đẹp trên mạng xã hội. Cô từng công khai việc trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để theo đuổi hình ảnh mà mình mong muốn.



Sau khi kết hôn, Hạt Mít chuyển vào TP.HCM sinh sống. Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, cô còn được biết đến với vai trò doanh nhân khi là đồng sáng lập chuỗi cửa hàng nail và tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thể thao, giải trí.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn