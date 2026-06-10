Xôn xao 1 TikToker mukbang tên M. SN 2005 bị tố làm tiểu tam, còn đề nghị cô vợ làm “trợ lý” cho mình

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ một người phụ nữ tên A. đăng đàn tố bé M. (SN 2005, một TikToker và Mukbang nổi tiếng, có hơn 200K follower trên MXH) cặp kè với chồng của cô.



Mọi chuyện bắt đầu khi chủ tài khoản có tên viết tắt là A. bình luận dưới một clip “toàn cảnh bé M. chinh phục thử thách” ăn uống rằng M. đang quen chồng cô.



Cụ thể, người vợ cho biết M. từng quen chồng cô từ trước Tết. Khi A. phát hiện ra mọi chuyện, đối chất thì M. phủ nhận, nói không quen và chặn liên lạc. Cho đến thời điểm ra Tết, A. lại phát hiện ra chồng mình xuất hiện trong video cùng bé M. ở TP.HCM. Lúc này, M. cho biết đã thuê chồng A. đi quay với giá 500k, nên chỉ là hỗ trợ trong công việc chứ không phải quan hệ tình cảm.

M. là TikToker mukbang.

Trong 2 clip “bóc phốt” đăng trên TikTok, A. cho biết sau khi phát hiện chồng mình và M. có mối quan hệ tình cảm, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và sống tách riêng trước Tết. Trong khoảng thời gian này, chồng cô và M. vẫn tiếp tục liên lạc và gặp gỡ.



A khẳng định đã từng đối chất trực tiếp với M. qua tin nhắn, nhưng bị chặn. Sau đó, cô phải mượn điện thoại người khác để tiếp tục liên hệ và đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, M. phủ nhận việc quen biết và cho rằng đây là sự hiểu lầm do ghen tuông. A. tiếp tục kể lại nhiều tình huống đối chất khác, bao gồm việc nhận diện giọng nói, hình ảnh xe cá nhân và những lần gặp mặt được cho là trùng khớp với lịch trình của chồng cô.



Chưa dừng lại ở đó, A. cho biết M. từng liên hệ, đưa ra đề nghị muốn A. làm trợ lý quay video, mỗi ngày làm 2 tiếng, trả 200 nghìn đồng. M. còn đề nghị A. lên thành phố ở để theo dõi xem M. và chồng cô có qua lại với nhau hay không. Song, A. từ chối.

A. lên clip kể chi tiết sự việc. Ảnh chụp màn hình.

“Sau đó thì M. liên tục xin lỗi và năn nỉ mình”, A. chia sẻ. Cô đang rất bức xúc vì sự việc lặp lại nhiều lần và phía M. luôn phủ nhận, né tránh trách nhiệm.



Song, các thông tin này vẫn chủ yếu dựa trên quan sát cá nhân và đối thoại giữa các bên, chưa có thêm phản hồi chính thức từ những người liên quan khác.



Chúng tôi đã liên hệ với A. trong câu chuyện nêu trên.



Cô cho biết những chia sẻ nêu trên hoàn toàn là sự thật. Hiện, cô đang nắm trong tay nhiều bằng chứng bao gồm hình ảnh, clip chồng cô và M. đi cùng với nhau, tin nhắn M. nhắn tin xin lỗi, muốn dừng lại vụ việc. A. năm nay 28 tuổi, hiện sống ở Gia Lai.



A cho biết khi cô chưa công khai mọi chuyện lên mạng xã hội thì M. phủ nhận chuyện cặp kè với chồng cô, và xin lỗi. A. còn giữ tin nhắn M. nhắn xin A. bỏ qua. “Nhưng tôi đã bỏ qua cho họ rất nhiều lần rồi”, A. bức xúc.



Cô cho biết hiện tại vẫn chưa có ý định ly thân hay ly hôn với chồng.



Cô cũng xác nhận chuyện M. gọi bảo mình lên làm trợ lý quay video cho A. là hoàn toàn có thật. Song cô đã từ chối.



Đoạn tin nhắn M. ngỏ ý muốn A. làm trợ lý.

Tin nhắn M. nhắn cho A. sau khi sự việc xảy ra.

Hiện M. đã hạn chế bình luận trên Facebook, ở nền tảng TikTok thì bài đăng gần đây nhất của cô là vào khoảng 5 ngày trước.



Chúng tôi cũng đang liên hệ với phía M. về sự việc nêu trên. Vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: phunumoi.net.vn