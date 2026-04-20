Lộ diện người thay HLV Kim Sang Sik dẫn dắt U23 Việt Nam ở ASIAD 2026

HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ được tin tưởng để dẫn dắt U23 Việt Nam dự ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu được công bố, ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản. Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026, được tổ chức từ 21/9 đến 6/10. Điều này đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik không thể trực tiếp dẫn dắt cả hai đội cùng lúc, mà buộc phải chọn đội U23 hoặc ĐT Việt Nam. HLV Kim nhiều khả năng sẽ sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức bởi FIFA.

FIFA ASEAN Cup quy tụ 11 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, được FIFA quản lý và tính điểm xếp hạng chính thức. Điều đặc biệt là các trận đấu trong FIFA ASEAN Cup được tính điểm FIFA cao hơn so với các giải khu vực thông thường như ASEAN Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành Cúp vô địch, các đội sẽ được cộng thêm nhiều điểm trên BXH FIFA.

U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 với nòng cốt là lứa cầu thủ sinh năm 2005-2007

Trong bối cảnh HLV Kim tập trung cho ĐTQG, nhiều khả năng tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh. Việc HLV Đinh Hồng Vinh được lựa chọn là điều hoàn toàn có cơ sở. Ông Đinh Hồng Vinh từng nhiều lần tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam ở các đợt tập trung và giải giao hữu, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai giáo án, theo dõi phong độ cầu thủ và báo cáo chuyên môn cho HLV trưởng. Mới nhất, HLV Đinh Hồng Vinh vừa cầm U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026. Sự am hiểu lực lượng cùng kinh nghiệm làm việc sát cánh với HLV Kim giúp ông trở thành lựa chọn phù hợp để “đóng thế”.

Khác với các kỳ ASIAD trước, lực lượng tham dự ASIAD 2026 của Việt Nam sẽ chủ yếu là các cầu thủ lứa U21, sinh từ năm 2005-2007 để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù không đặt nặng thành tích nhưng U23 Việt Nam vẫn quyết tâm làm được “điều gì đó” tại Nhật Bản. Mới đây, theo đề xuất của HLV Kim Sang Sik, một số cầu thủ vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026 được tăng cường cho U23 Việt Nam thi đấu ở ASIAD sắp tới làm chỗ dựa cho các đàn em U20/21.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn