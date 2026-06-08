Vừa rước dâu về nhà, chú rể "sốc" phát hiện ra cô dâu đã có chồng và cái kết

Một vụ lừa đảo hôn nhân tinh vi tại Ấn Độ đang gây xôn xao dư luận khi một người đàn ông phát hiện người vợ mới cưới thực chất đã có chồng từ trước. Đáng chú ý, người được giới thiệu là "anh trai cô dâu" trong lễ cưới lại chính là chồng hợp pháp của cô.



Sự việc xảy ra tại khu vực Kholier, bang Madhya Pradesh. Nạn nhân là anh Ratan Sharma, nhân viên một bệnh viện tư ở thành phố Jabalpur.



Trước đó, gia đình anh tìm kiếm đối tượng kết hôn phù hợp và được một người quen giới thiệu cô gái tên Radha thông qua một gia đình được cho là có uy tín trong việc mai mối.



Theo lời giới thiệu, Radha là em gái nuôi của một người đàn ông tên Achai Chauhan đến từ Morena. Trong các buổi gặp gỡ, Achai luôn xuất hiện với vai trò "anh trai cô dâu", đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp và tham gia các nghi thức cưới hỏi theo phong tục Hindu.



Tin tưởng vào mối quan hệ này, gia đình chú rể đã tổ chức một lễ cưới đầy đủ nghi thức, với chi phí lên tới khoảng 700.000 rupee (khoảng 192 triệu đồng).



Trong buổi lễ, người đàn ông đóng vai "anh trai cô dâu" không chỉ tham dự mà còn trực tiếp thực hiện nghi thức trao cô dâu cho chú rể, khiến mọi thứ càng trở nên thuyết phục.



Sau đám cưới, cô dâu về sống cùng gia đình chồng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Người vợ thường xuyên sử dụng điện thoại liên tục, có nhiều cuộc trò chuyện và tin nhắn bí mật, khiến chú rể bắt đầu nghi ngờ.



Bước ngoặt xảy ra khi Ratan kiểm tra điện thoại của vợ và phát hiện một sự thật gây sốc: người được biết đến là "anh trai cô dâu" thực chất chính là chồng hợp pháp của Radha. Từ đây, toàn bộ bức màn lừa dối dần được hé lộ.



Điều tra sau đó cho thấy Radha và Achai đã thực sự kết hôn từ năm 2024 tại Agra và đã sống như vợ chồng trước khi dựng nên kịch bản hôn nhân giả này.



Nhóm người liên quan bị nghi ngờ đã phối hợp với nhau để tổ chức một đám cưới giả, nhằm chiếm đoạt tiền mặt và tài sản giá trị từ gia đình chú rể.



Ngay sau khi sự thật bị phơi bày, gia đình anh Ratan đã trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố vụ án lừa đảo đối với bảy người liên quan, trong đó một nghi phạm đã bị bắt giữ, số còn lại đang bỏ trốn và bị truy nã.



Vụ việc hiện đang gây chấn động dư luận địa phương, đồng thời làm dấy lên cảnh báo về các hình thức lừa đảo hôn nhân ngày càng tinh vi và khó phát hiện.





Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn