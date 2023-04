Xây dựng huyện Tân Kỳ sớm trở thành huyện phát triển toàn diện của khu vực miền Tây Nghệ An

Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Đinh Như Hoan - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu, Quân đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại biểu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía tỉnh bạn có đại diện lãnh đạo Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tân Kỳ - bức tranh đa sắc màu của đất và người

Đ/c Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Ngày 19/4/1963, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký Quyết định số 52-CP chia 3 huyện Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu thành 7 huyện: Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Từ đây, huyện Tân Kỳ chính thức trở thành một đơn vị hành chính trên bản đồ Việt Nam. Dù tên gọi Tân Kỳ mới ra đời hơn nửa thế kỷ, nhưng mảnh đất Tân Kỳ đã có một bề dày truyền thống lịch sử văn hóa hàng ngàn năm cùng trường tồn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, Tân Kỳ đã có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Từ điểm xuất phát thấp, là một huyện miền núi nghèo, kinh tế chủ yếu sản xuất tự cung, tự cấp, Tân Kỳ đã từng bước vươn lên xây dựng nền sản xuất hàng hóa tập trung. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2022 đạt 44,2 triệu đồng, tăng 25,1 triệu đồng so với năm 2015. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả. Dự kiến đến hết năm 2023, toàn huyện có 17/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đã có 20 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP. Các sản phẩm gạch ngói và vật liệu xây dựng khác tăng nhanh về cả khối lượng và chất lượng, có uy tín đối với khách hàng gần xa.

Từ chỗ cơ sở hạ tầng yếu kém, hệ thống giao thông ở vào thế ngõ cụt thì nay Tân Kỳ đã có mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh đến tận trung tâm các xã, trong đó có 292 km đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện cơ bản được nhựa hóa. Đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn đã tạo thuận lợi cho Tân Kỳ thông thương với bạn bè trong cả nước.

Với tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên khoáng sản và nguồn lao động dồi dào, Tân Kỳ đang là địa bàn hấp dẫn về đầu tư phát triển kinh tế Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Nông - Lâm kết hợp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa ở Tân Kỳ cũng đạt nhiều thành quả đáng tự hào, tạo nên một bức tranh đa sắc màu của đất và người nơi đây.

Ngành Giáo dục Tân Kỳ đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, với tỷ lệ 86,3% trường học đạt chuẩn quốc gia, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An, 8 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Ngành Y tế Tân Kỳ cũng có nhiều cống hiến quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lực lượng vũ trang huyện luôn phát triển, trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được đặc biệt chú trọng. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân trong huyện đoàn kết nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, xây dựng Tân Kỳ ngày càng đổi mới, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương anh hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên Lá cờ truyền thống của huyện

Ghi nhận những hy sinh và đóng góp to lớn của Đảng bộ và Nhân dân huyện Tân Kỳ trong 60 năm qua, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện và 07 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Trên địa bàn huyện có 49 bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Đặng Văn Đài và Anh hùng Lao động Lương Văn Hậu.

Xây dựng huyện Tân Kỳ sớm trở thành huyện phát triển toàn diện của khu vực miền Tây Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu rất đáng tự hào mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Kỳ đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Với mong muốn xây dựng huyện Tân Kỳ ngày càng vững mạnh, giàu đẹp hơn, sớm trở thành huyện phát triển toàn diện của khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm; tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển các sản phẩm mà huyện có lợi thế. Tập trung thực hiện công tác quy hoạch vùng huyện một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển đặc thù của địa phương.

Huyện cần tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị để tạo ra diện mạo mới cho Tân Kỳ phát triển thuận lợi. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế, trong đó cần xác định rõ thứ tự ưu tiên như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, may mặc.

Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hoá - lịch sử. Quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị. Giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, toàn diện, trong đó tập trung và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phương pháp chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng của các phong trào.

Phát huy kết quả đạt được trong 60 năm qua, với các giá trị truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa và những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Kỳ sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục đạt được những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn, để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào về mảnh đất đang từng ngày bừng lên sắc mới nơi miền Tây xứ Nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Tân Kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh với dòng chữ: “Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tân Kỳ 60 năm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển”

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Tân Kỳ - Khát vọng vươn lên” chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tân Kỳ gồm 3 chương: Chương I - Nơi đất lành hội tụ, Chương II - Diện mạo một miền quê mới, Chương III - Khát vọng vươn lên.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn