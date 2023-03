Hưng Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào -Bí thư Phủ ủy Hưng nguyên đầu tiên

Các đại biểu tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm

Tham dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí UVBTV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Các đồng chí đại diện lãnh đạo, các sở ban ngành cấp tỉnh, thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, Đức Thọ.

Về phía huyện Hưng Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thị Thơm- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên qua các thời kỳ; Đại diện dòng họ, thân nhân gia đình đồng chí Lê Xuân Đào.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi cuộc đời, thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Xuân Đào và quê hương, đất nước đổi mới.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu xúc động tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Xuân Đào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Lê Xuân Đào sinh Đồng chí Lê Xuân Đào tên thật là Lê Mạnh Thân, tên thường gọi là Chắt Lũ sinh năm Quý Mão (1903). Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Xá, tổng Phù Long, nay là xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Lê Mạnh Thân là con đầu của ông Lê Quyến và bà Hoàng Thị Chí. Thuở nhỏ, đồng chí Lê Xuân Đào nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi. Sau khi học xong bậc Sơ học tại trường Pháp - Việt, chàng thanh niên Lê Mạnh Thân được bố mẹ cho xuống Vinh theo học lớp Nhì trường Tiểu học Pháp - Việt. Năm 1918 mẹ ông qua đời, ít tháng sau cha ông cũng mất. Lê Mạnh Thân đã phải bỏ dở việc học, tiếp tục nghề chống bè thuê của cha để kiếm tiền nuôi 4 người em.

Hai mươi chín tuổi đời, gần 10 năm hoạt động cách mạng liên tục, đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Xuân Đào đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. đồng chí Lê Xuân Đào giữ nhiều cương vị trọng trách của Đảng: Bí thư đầu tiên Phủ ủy Hưng Nguyên, Trưởng ban Tài chính Xứ ủy Trung Kỳ, ủy viên Ban chấp hành tỉnh bộ Nghệ An. Suốt những tháng hoạt động cách mạng khó khăn, gian khổ, trên bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng Nhân dân.

Đồng chí hi sinh đã để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho Nhân dân; ý chí kiên trung, bất khuất của người Cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong hiểm nguy không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, trước cái chết không run sợ; dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Chủ tịch HĐND huyên đã ôn lại cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Xuân Đào. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, đồng chí Lê Xuân Đào: Kỷ niệm 120 năm Năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào, chúng ta bồi hồi, xúc động ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí để nhắc nhở mỗi cán bộ, Đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt.

Học tập, noi gương đồng chí Lê Xuân Đào và các bậc tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, chúng ta tiếp tục quán triệt sâu sắc và kiên trì thực hiện thắng lợi các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân và xã hội.

Nêu cao ý chí, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương Hưng Nguyên ngày càng giàu mạnh, văn minh; xây dựng tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo với tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2023, Hưng Nguyên trở thành Huyện Nông thôn mới và là huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Đại diện cho tuổi trẻ trên quê hương Xô viết Hưng Nguyên, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Hiền Ly – Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Xuân Đào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, thành lập cơ sở đảng đầu tiên, thúc đẩy hoạt động của Đảng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Xuân Đào để thế hệ tuổi trẻ học tập và noi theo đó là ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, không hề nao núng, luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng chí Tỉnh ủy; là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

Tiếp nối ý chí cách mạng của đồng chí Lê Xuân Đào, trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, lớp lớp thanh niên Hưng Nguyên đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng vẻ vang đưa đất nước vào thời kỳ hòa bình, độc lập, trọn vẹn thống nhất. Tuổi trẻ Hưng Nguyên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tình nguyện và trách nhiệm công dân; nỗ lực trong học tập, hăng say trong lao động; sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; phấn đấu khởi nghiệp, lập nghiệp với khát vọng cháy bỏng là lan tỏa nhiệt huyết, ý chí, nghị lực, trí tuệ tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

