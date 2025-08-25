Người dân Nghệ An đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ chống bão số 5

Theo ghi nhận ngày 24/8, lượng khách tại chợ Hưng Dũng , chợ Bến Thủy, chợ Cọi, chợ Quán Lau, chợ Vinh,... trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Các lối đi đã chật kín người mua hàng, nhiều tiểu thương không kịp trở tay.
Ở chợ Hưng Dũng, quầy thịt lợn của bà Nguyễn Thị Hiền đã bán hết 3 tạ thịt trong vòng 3 tiếng đồng hồ . Bà Hiền chia sẻ: “Hôm nay đi chợ thấy rất đông người mua, vui vì bán được hàng sớm, nhanh hết hàng nhưng tiếc vì đến gần trưa thì không còn hàng để bán”.
Tiểu thương Lê Thị Hương, chủ một quầy thịt lợn ở chợ Hưng Dũng cho biết thời gian gần đây dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nên người tiêu dùng cũng “kén” thực phẩm này. Nhưng vào ngày 24/8, lượng khách hàng tăng đột biến. “Bình thường tôi bán cả ngày mới hết 1 tạ thịt . Nhưng hôm nay mới 9h đã không còn thịt để bán”, bà Hương cho biết.
Không chỉ mặt hàng thịt, các cửa hàng rau quả cũng hết hàng sớm. Tiểu thương Hà Thị Lan, bán rau củ tại chợ Vinh chia sẻ: “Tôi đã nhập hàng gấp đôi bình thường, nghĩ rằng sẽ đủ bán cả buổi. Thế nhưng chưa đến 10h đã gần như đã bán sạch. Nhiều người quen đến sau đã hết hàng, không đủ hàng để mua nữa”.
Hiện tượng tích trữ hàng loạt này chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo lắng, sợ thiếu thốn khi mưa bão kéo dài. Bà Trang, một người dân đi chợ Hưng Dũng chia sẻ: “Tôi thấy mọi người mua nhiều quá, nên cũng mua theo cho yên tâm. Sợ bão về ngập lụt, mất điện, không có gì để ăn”.
Không chỉ ở các chợ truyền thống, cơn “bão” mua sắm đã đổ bộ vào các siêu thị trên địa bàn tỉnh. Tại siêu thị GO! Vinh, từ sáng sớm, lượng người đổ về rất đông. Các quầy hàng nhu yếu phẩm như mì gói, nước uống, đồ hộp, thực phẩm khô, và rau củ tươi liên tục được bổ sung để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chỉ trong vài giờ, nhiều kệ hàng đã vơi đi hẳn. Một nhân viên siêu thị, cho biết: “Khách hàng mua nhiều đến mức chúng tôi phải xếp hàng lên kệ liên tục. Có người mua cả thùng mì tôm, mấy lốc nước suối, đồ hộp chất đầy xe đẩy”.
Đại diện Sở Công thương Nghệ An cho biết, nguồn cung hàng hoá trên địa bàn dồi dào, đã có phương án dự trữ sẵn. Bão số 5 chỉ ảnh hưởng trực tiếp trong 6 - 12 tiếng, sau đó có mưa lớn kéo dài 2 - 3 ngày. Vì vậy, bà con không nên quá lo lắng, càng không cần đổ xô tích trữ quá nhiều thực phẩm.
