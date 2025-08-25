Người dân Nghệ An đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ chống bão số 5

Không chỉ ở các chợ truyền thống, cơn “bão” mua sắm đã đổ bộ vào các siêu thị trên địa bàn tỉnh. Tại siêu thị GO! Vinh, từ sáng sớm, lượng người đổ về rất đông. Các quầy hàng nhu yếu phẩm như mì gói, nước uống, đồ hộp, thực phẩm khô, và rau củ tươi liên tục được bổ sung để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chỉ trong vài giờ, nhiều kệ hàng đã vơi đi hẳn. Một nhân viên siêu thị, cho biết: “Khách hàng mua nhiều đến mức chúng tôi phải xếp hàng lên kệ liên tục. Có người mua cả thùng mì tôm, mấy lốc nước suối, đồ hộp chất đầy xe đẩy”.