Sức hút của nhóm ngành Sư phạm nhìn từ điểm chuẩn

Năm 2025, cả nước có 6 ngành lấy điểm chuẩn kịch trần 30/30 điểm, trong đó 4/6 ngành thuộc về ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mức điểm này bao gồm điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điểm thưởng, điểm ưu tiên, trong đó chứng chỉ IELTS 7.0 được quy đổi thành 10 điểm Tiếng Anh. 2/6 ngành còn lại có điểm chuẩn 30/30 là ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và Y khoa của Học viện Quân y. Đây là điểm chuẩn áp dụng đối với thí sinh nữ do mỗi trường chỉ dành 2-3 chỉ tiêu cho đối tượng này.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm cao, thu hút được nhiều học sinh giỏi là tín hiệu đáng mừng. Ảnh minh họa.

Tại hầu hết các các trường đại học sư phạm trên cả nước, điểm chuẩn vào nhiều ngành đều cao, trong đó có những ngành trên 29 điểm. Đơn cử như ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý của trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 29,84 điểm; nhiều ngành khác lấy trên 28 điểm. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 18/28 ngành đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trên 26, cao nhất là Sư phạm Lịch sử với 29,06 điểm. Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cũng có ngành Sư phạm Hóa lấy 29,38 điểm; Sư phạm Ngữ văn 29,07 điểm, loạt ngành khác đều trên 26 điểm.

Các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đều có mức điểm chuẩn cao, trong đó ngành Sư phạm Ngữ văn dẫn đầu với 28,52 điểm; ngành Sư phạm Lịch sử với 28,31 điểm và Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 28,03 điểm. Tại Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Vinh…, nhiều ngành Sư phạm cũng có điểm chuẩn cao từ 27-28 điểm.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn khối ngành đào tạo giáo viên thuộc top dẫn đầu điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2025, nhiều chuyên gia cho rằng, có 2 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên từ năm 2021 được xác định theo nhu cầu và đặt hàng của các tỉnh thành. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, số lượng giáo viên được các tỉnh thành "đặt hàng" theo nhu cầu tuyển dụng trên thực tế chỉ bằng khoảng 70% chỉ tiêu so với những năm trước khi có Nghị định 116.

Trong bối cảnh số lượng thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm tăng mạnh, riêng năm 2024 tăng trên 80%, tương đương 200.000 nguyện vọng nhưng chỉ tiêu đào tạo không tăng dẫn đến việc cạnh tranh cao, đẩy điểm chuẩn lên cao. Nguyên nhân thứ hai liên quan đến cơ chế, chính sách đãi ngộ khi những năm gần đây, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên theo học ngành Sư phạm; chính sách lương, thu nhập của giáo viên cũng được cải thiện đáng kể. Cụ thể, mức hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu/tháng dành cho sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP đã giúp sinh viên sư phạm yên tâm khi học.

Bên cạnh đó, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 tới cũng có quy định "nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Ngoài ra, nhà giáo cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền, theo quy định pháp luật. Chính sách tiền lương này tạo hiệu ứng tích cực với nghề giáo và tạo ra sự quan tâm rất lớn từ phía các gia đình có học sinh dự thi.

TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, việc điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường Sư phạm đều tăng là tín hiệu đáng mừng khi ngày càng có nhiều học sinh giỏi, học sinh xuất sắc lựa chọn vào Sư phạm. Sức hút này được thúc đẩy bởi các chính sách ưu tiên đặc biệt của Nhà nước như miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, cơ hội việc làm cao sau khi ra trường và chế độ đãi ngộ phù hợp đối với nhà giáo được quy định tại Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân