Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 ở mức cao nhất

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay đang tập trung cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/ 9. Đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết để tập trung toàn lực lượng ứng phó với bão; huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn nghiêm túc tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão; đặc biệt lưu ý việc chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, bảo quản an toàn tài liệu, hồ sơ quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, như: Chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh; gia cố, bảo vệ trụ sở cơ quan, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình công cộng, nhất là các cơ sở giáo dục, y tế; chú trọng bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình truyền thanh - truyền hình, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo, ...

Đồng thời, khẩn trương triển khai các biên pháp bảo vệ sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch hoa màu và thủy hải sản đến kỳ thu hoạch theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra. Kiên quyết không để người dân lưu trú trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Trường hợp cần thiết, phải tổ chức cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tàu và phương tiện vận tải (bao gồm cả tàu pha sông biển) hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5, chủ động hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn. Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng; bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, cắt tỉa, xử lý cây xanh gãy đổ nhằm hạn chế ngập úng, tắc nghẽn giao thông. Kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú). Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông để bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc ngay khi bão, mưa lũ xảy ra.

Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc khai giảng, học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, lễ hội...

Trước diễn biến phức tạp và dự báo cường độ rất mạnh của cơn bão số 5, chiều tối 24/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp khẩn với lãnh đạo các địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để chỉ huy công tác ứng phó với cơn bão số 5. Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của Nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước”...

