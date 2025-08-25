Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán dân ở Nghệ An

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân đang tránh trú bão số 5 - Ảnh: PHẠM BẰNG

Trưa 25-8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Tại Trường tiểu học xã Diễn Châu đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão.

Thăm hỏi, tặng quà cho người dân, Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì thế người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan mới về nhà để đảm bảo tính mạng.

Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân đang tránh trú bão số 5 - Ảnh: PHẠM BẰNG

Phó thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh.

Cùng đó, tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để sơ tán người dân đến nơi tránh trú, nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Tiếp đó, Phó thủ tướng cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu.

Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền.

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Phó thủ tướng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu - Ảnh: PHẠM BẰNG

Phó thủ tướng cùng đoàn kiểm tra địa bàn dân cư- Ảnh: PHẠM BẰNG

Phó thủ tướng thăm hỏi người dân đang tránh trú bão - Ảnh: PHẠM BẰNG

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ