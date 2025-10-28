Xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An đón hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thức Lương trở về với quê hương

Liệt sĩ Nguyễn Thức Lương, sinh năm 1959, ở xóm Phú Thắng, xã Nghĩa Thọ, nhập ngũ năm 1977, cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ, thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

Lễ đón hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thức Lương trở về với quê hương.





Liệt sĩ Nguyễn Thức Lương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vào ngày 26-3-1978 tại Xa Mát, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (cũ), tỉnh Tây Ninh, khi mới tròn 19 tuổi và được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Sau lễ đón nhận, Ban tổ chức lễ tang và gia đình liệt sĩ tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thức Lương theo đúng theo nghi lễ, quy định, phong tục địa phương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Đàn.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: qdnd.vn