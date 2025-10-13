Hoàn tất 14 đợt đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghệ An.

Trong không khí linh thiêng, xúc động, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung, quê Thanh Chương, Nghệ An đã được đưa về đất mẹ sau nửa thế kỷ nằm lại tại miền nam.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1956, chiến đấu trong Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đại diện các cơ quan chức năng thực hiện các bước cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Sau ngày đất nước thống nhất, với sự phối hợp tận tâm của văn phòng cơ quan đại diện phía nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và sở, ngành liên quan tỉnh Nghệ An, thân nhân liệt sĩ, phần mộ của anh đã được cất bốc, di chuyển trang trọng về an táng tại quê hương.

Toàn bộ công tác được tổ chức chu đáo, từ việc tìm kiếm thông tin, xác minh hồ sơ đến hỗ trợ di chuyển bằng tàu hỏa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu nặng đối với mỗi người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương.

Từ đầu năm đến nay, văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tại phía nam đã thực hiện 14 chuyến hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về các tỉnh phía bắc, minh chứng cho hành trình tri ân bền bỉ, nghĩa tình.

Mỗi chuyến đưa anh hùng trở về đất mẹ là một lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, để những người ngã xuống mãi được yên nghỉ trong vòng tay quê hương.

Tác giả: KHANG ANH

Nguồn tin: Báo Nhân dân