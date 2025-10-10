Vùng đất nhỏ hẹp nổi tiếng ở Nghệ An đặt mục tiêu thành đô thị biển kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người lên gần 190 triệu/năm sau sáp nhập

Hạ tầng bứt phá, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ

Phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ không gian phát triển của bảy phường cũ thuộc thị xã Cửa Lò trước đây, là một minh chứng cho vị thế đặc biệt của địa phương trong tổng thể chiến lược phát triển vùng Bắc Trung Bộ. Việc hợp nhất này thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh Nghệ An, đồng thời khẳng định Cửa Lò là một trong những hạt nhân tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Bãi biển Cửa Lò luôn thu hút khách du lịch gần xa

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Cửa Lò đã ghi dấu những bước chuyển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, với hàng loạt công trình trọng điểm như cầu Cửa Hội, Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường 535 Vinh – Cửa Hội, Quốc lộ ven biển, đường Bình Minh, Sào Nam, Nguyễn Huệ... tạo nền tảng cho không gian đô thị hiện đại, liên thông vùng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 24.622 tỷ đồng, tăng bình quân 11,7%/năm. Song song đó, nhân dân tích cực tham gia đầu tư hạ tầng nội bộ, giúp 90% khu dân cư hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, hình thành diện mạo đô thị văn minh, xanh sạch và đáng sống.

Nguồn lực ngoài nhà nước được thu hút hiệu quả với hàng loạt dự án du lịch, đô thị quy mô lớn như khu vui chơi giải trí VinWonders Cửa Hội, các khu đô thị ven biển hiện đại và hệ thống dịch vụ tài chính – ngân hàng – giáo dục phát triển nhanh. Toàn địa bàn hiện có hơn 400 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và gần 5.000 hộ kinh doanh cá thể; hơn 300 cơ sở lưu trú, trong đó 22 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 2 đến 5 sao, góp phần khẳng định thương hiệu Cửa Lò trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Kinh tế địa phương tăng trưởng vững chắc với tốc độ bình quân 10%/năm, cao hơn mức trung bình của tỉnh và nằm trong nhóm dẫn đầu toàn Nghệ An. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp, trong đó dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ đạo, phản ánh đúng định hướng lấy du lịch làm trung tâm tăng trưởng. Lượng khách du lịch tăng đều hằng năm, dự kiến đến năm 2025 đạt 5,9 triệu lượt, tăng hơn 4 triệu lượt so với năm 2020. Cùng với đó, nông nghiệp được định hướng phát triển công nghệ cao, gắn với sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch và kinh tế biển, góp phần nâng cao thu nhập và bảo đảm phát triển bền vững.

Hướng tới đô thị biển xanh – sạch – đẹp, văn minh và bền vững

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Cửa Lò tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu Nghệ An về giáo dục, với 22/22 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 14 trường đạt mức độ 2. Cơ sở vật chất y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Cửa Lò đặt mục tiêu như: Xây dựng đô thị biển xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh và văn minh; Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương và bảo đảm quốc phòng – an ninh vững chắc. Địa phương đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể bao trùm năm lĩnh vực, trong đó tập trung tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 12 – 13%/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 189 triệu đồng vào năm 2030, tăng thu ngân sách hằng năm 10% và đưa tổng doanh thu du lịch đạt 11.000 – 12.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, Cửa Lò xác định ba khâu đột phá quan trọng gồm: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; (2) Khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ chất lượng cao, logistics, thương mại điện tử và xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch Cửa Lò; (3) Thu hút đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt khu vực phía Đông đường Bình Minh, mở rộng không gian đô thị và tạo sức hút phát triển mới.

Bằng quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới và sự đồng thuận của nhân dân, Cửa Lò đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm phát triển du lịch biển của tỉnh Nghệ An. Với hạ tầng hiện đại, kinh tế năng động, bản sắc văn hóa đặc trưng và tầm nhìn hướng ra biển lớn, Cửa Lò được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị biển kiểu mẫu của Nghệ An trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước.

Tác giả: Phú Qúy

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn