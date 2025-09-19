Sẽ cưỡng chế thu hồi đất cho dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò

UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An) họp bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Theo đó, Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 13/8/2021. Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND xã Quỳnh Phú đã chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB. Kết quả đến nay trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, tại xã Quỳnh Phú có hộ ông Trần Văn Minh (trú thôn Thành Công, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) mặc dù UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND xã Quỳnh Phú đã rà soát, phê duyệt bổ sung phần tài sản còn thiếu sót, gia đình đã nhận đủ tiền bồi thường hỗ trợ (Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 7.063.694.000đ ) và được giao đất 01 lô đất ở không qua đấu giá QSD đất, nhưng đến nay gia đình mới phá dỡ 1 phần tài sản và bàn giao một phần diện tích đất cho đơn vị thi công. Hội đồng GPMB xã và UBND xã Quỳnh Phú nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng nhưng hộ gia đình ông Trần Văn Minh không phá dỡ nhà ở chính để bàn giao mặt bằng phần diện tích đất còn lại.

Phần diện tích ngôi nhà ông Trần Văn Minh chưa bàn giao mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ thi công của Dự án, UBND xã Quỳnh Phú đã có Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 về việc cưỡng chế thu hồi đất và xây dựng Phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo đó, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Trần Văn Minh hiện đang sử dụng thửa đất số 194 (Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Kết quả Đo đạc chỉnh lý Bản đồ địa chính khu đất số 91/2022/BĐĐC/CTCPTVĐTXDCT1 (tờ số 6) được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 24/02/2022); cưỡng chế toàn bộ diện tích đất và tài sản nhà ở chính của hộ gia đình ông Trần Văn Minh thuộc phạm vi thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Đường ven biền từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn qua xã Quỳnh Phú

Dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 26/9/2025.

Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho biết thêm: Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) là một công trình trọng điểm của tỉnh, vì vậy để sớm thông tuyến thì việc tổ chức cưỡng chế GPMB đối với hộ ông Trần Văn Minh là việc làm rất cần thiết, nhằm đảm bảo nghiêm minh pháp luật và tiến độ của công trình.

Các phòng, ban, ngành đang căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thủ tục, các bước, quy trình thực hiện cưỡng chế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hiện, UBND xã Quỳnh Phú đang yêu cầu các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thủ tục, các bước, quy trình thực hiện cưỡng chế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và phải đạt kết quả cao, an toàn, không để xảy ra mất an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân địa phương về công tác cưỡng chế của địa phương; đối với Công an xã nắm chắc tình hình, không để đối tượng nào lợi dụng, gây rối tình hình ANTT; tổ công tác GPMB của xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao..

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có quy mô đường cấp III đồng bằng. Toàn dự án có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn. Tổng mức đầu tư hơn 4.650 tỷ đồng, trong đó, xây lắp hơn 3.200 tỷ đồng, GPMB hơn 930 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của toàn tỉnh Nghệ An nói riêng và hệ thống giao thông đường bộ ven biển của cả nước nói chung. Dự án kết nối thuận lợi các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực từ Thanh Hoá đến Nghệ An; kết nối khu Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng Cửa Lò, Cảng DKC và các khu du lịch trọng điểm nằm dọc các địa phương ven biển. Đồng thời, tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế - xã hội - du lịch của tỉnh Nghệ An, đáp ứng và giải quyết trực tiếp nhu cầu đi lại, di chuyển của nhân dân trong vùng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn