Va chạm trên Quốc lộ, một người t.ử v.o.n.g

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h25 ngày 2/3, xe máy mang BKS 37E1-371.XX chở hai nam thanh niên lưu thông trên QL46. Khi đến Km42+260, phương tiện này bất ngờ va chạm với ô tô con mang BKS 38D-015.XX đang di chuyển trên cùng tuyến đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến một người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng và được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm gần giữa tim đường, hư hỏng nặng. Cách đó không xa, ô tô con quay ngang phần đầu hướng ra lòng đường, phần đầu xe bị biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn