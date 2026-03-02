UBND tỉnh làm việc về tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được Lãnh đạo tỉnh xác định là dự án trọng điểm có vai trò ý nghĩa quan trọng và có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh của Chính phủ.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa báo cáo

Ngày 12/02/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án có quy mô gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, đi kèm kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m³, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng. Nhu cầu nhiên liệu nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm.

Dự án được triển khai tại phường Tân Mai với tổng diện tích đất và mặt biển gần 153 ha (chưa bao gồm vùng biển sử dụng làm đê chắn sóng chung cho Khu bến Đông Hồi); trong đó, diện tích đất hơn 57 ha, diện tích đất bờ biển và mặt biển khoảng 95,6 ha.

Sau khi có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trình tự thủ tục các bước thực hiện dự án đang được triển khai.

Tổng Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam Lê Như Linh – đại diện liên danh Nhà đầu tư phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam Lê Như Linh cho biết, Nhà đầu tư đang triển khai song song nhiều việc với quyết tâm hoàn thành dự án vào năm 2030 theo đúng cam kết với tỉnh. Phía Nhà đầu tư đang xúc tiến thành lập Công ty Cổ phần Điện lực LNG Quỳnh Lập; đồng thời đang tiến hành đàm phán thiết bị với đối tác tin cậy, uy tín. Rút kinh nghiệm từ các dự án trước, Nhà đầu tư đang áp dụng rất nhiều biện pháp mang tính đột phá, nhất là việc rút ngắn thời gian, thủ tục để đàm phán với nhà cung cấp thiết bị nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.

Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương báo cáo

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương cho biết, người dân rất quan tâm, ủng hộ chủ trương xây dựng Dự án trên địa bàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, phường Tân Mai đã chủ động triển khai một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, rà soát xác định nguồn gốc đất đai, các văn bản pháp lý, tổ chức kiểm soát khu vực thực hiện dự án để phòng ngừa các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép,...

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ tỉnh giao là rất khó bởi nguồn gốc và hiện trạng đất đai thuộc khu vực triển khai dự án khá phức tạp. Tại đây, có nhiều loại đất đan xen và nguồn gốc không rõ ràng, phần lớn diện tích chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu vực này nằm trong quy hoạch treo đã lâu, do đó tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép còn tồn tại qua nhiều thời kỳ.

Chủ tịch UBND phường Tân Mai cũng cho biết thêm, tại khu vực này có khoảng hơn 250 ngôi mộ cần phải di dời. Bên cạnh đó, có khoảng hơn 100 tàu thuyền đang hoạt động và thường xuyên neo đậu, tránh trú bão tại khu vực đang khảo sát để triển khai dự án. Qua tiếp xúc với cử tri, người dân mong muốn được tái định cư tại chỗ để thuận tiện sinh hoạt và hoạt động sản xuất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung công việc để triển khai thực hiện dự án, trong đó tập trung bàn về công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500; xây dựng báo cáo tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập rất nặng nề và cấp bách bởi Dự án liên quan mật thiết đến tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh của Chính phủ và mục tiêu vận hành vào năm 2030. Do vậy, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các công việc để đảm bảo tiến độ đặt ra.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, làm đầu mối triển khai Dự án; khẩn trương thành lập Tổ Công tác để giải quyết các vướng mắc liên quan đến nhà đầu tư và địa phương; tổ chức các Đoàn đi thăm quan học tập các dự án thành công để vận dụng triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, tập trung vào các thủ tục ký quỹ, bố trí nguồn vốn để chi trả giải phóng mặt bằng...

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương tháo gỡ mọi vướng mắc về đất đai liên quan đến giải phóng mặt bằng và quy trình giao đất cho nhà đầu tư. Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có ít nhất 10% trong tổng số hơn 57 ha được bàn giao trước ngày 20/4/2026 để tiến hành khởi công dự án vào dịp 30/4/2026.

Sở Xây dựng tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và quy hoạch chi tiết 1/500 trong tháng 3/2026; phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư về các thành phần quy hoạch và thông số kỹ thuật nhà máy.

Đánh giá cao sự chủ động và tích cực của phường Tân Mai trong thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao về giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Tân Mai xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trong đó, lưu ý đến việc bàn giao mặt bằng để khởi động dự án, khởi công một số hạng mục trước ngày 30/4/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Liên danh Nhà đầu tư (Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An; và SK Innovation Co.,Ltd) phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn