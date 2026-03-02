Iran tuyên bố phóng tên lửa trúng văn phòng thủ tướng Israel

Theo hãng thông tấn Iran Fars, IRGC cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào văn phòng của thủ tướng Israel tại Tel Aviv cũng như các trung tâm an ninh và quân sự ở TP Haifa và một cuộc tấn công vào Đông Jerusalem.

"Văn phòng của thủ tướng Israel và trụ sở của chỉ huy không quân của họ đã bị nhắm mục tiêu" - IRGC thông báo, nói thêm tên lửa Kheibar đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Một loạt vụ nổ mới đã được nghe thấy trên bầu trời Jerusalem hôm 2-3.

Không quân Iran chuẩn bị xuất kích. Ảnh: Tasnim

Báo động ở căn cứ Anh

Đài truyền hình nhà nước CyBC đưa tin còi báo động đã vang lên tại căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh ở Cyprus vào trưa 2-3 (giờ địa phương), vài giờ sau khi nơi này bị tấn công bởi một máy bay không người lái.

Máy bay đã cất cánh từ căn cứ này.

555 người Iran thiệt mạng

Ít nhất 555 người đã thiệt mạng tại Iran cho đến nay trong chiến dịch của Mỹ – Israel, theo Hội Trăng lưỡi liềm Iran.

Theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công của Iran cho đến nay đã khiến 5 người thiệt mạng tại các nước vùng Vịnh.

Tác giả: Hải Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động