Nghệ An sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông

Đồng bộ từ tỉnh đến bản

Tại các địa phương như Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương hay xã biên giới Nậm Cắn, công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Địa hình rộng, dân cư sống rải rác, nhiều bản cách trung tâm xã hàng chục cây số, song tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của người dân đã tạo nên khí thế sôi nổi, ấm áp.

Ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, những buổi sáng sớm đã vang lên tiếng loa tuyên truyền về Luật Bầu cử bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Thái, tiếng Mông.

Cán bộ xã Nậm Cắn rà soát, niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm chính xác trước ngày bầu cử.

Nội dung được truyền tải giản dị, dễ hiểu, nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Cán bộ xã, trưởng bản đến từng nhà phát thẻ cử tri, nhắc nhở thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Những cuộc trò chuyện bên bếp lửa, ngoài hiên nhà sàn đều xoay quanh câu chuyện chọn người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình.

Công tác rà soát danh sách cử tri được thực hiện kỹ lưỡng. Sau Tết, nhiều lao động trẻ còn đi làm ăn xa, một số người qua biên giới làm thuê theo mùa vụ.

Chính quyền phối hợp lực lượng công an cập nhật biến động dân cư, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp. Nhờ đó, từng danh sách được hoàn thiện chính xác, công khai niêm yết để người dân theo dõi, đối chiếu.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền trực tiếp, nhiều xã miền núi còn linh hoạt tận dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để thông tin đến cử tri trẻ, những người làm việc xa quê.

Việc ứng dụng công nghệ giúp quá trình trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, minh bạch hơn, đồng thời tạo cầu nối giữa chính quyền với người dân.

Chặt chẽ nhân sự - kỹ lưỡng hậu cần

Ở Nậm Cắn, ngay từ khi có kế hoạch, hệ thống chính trị đã nhanh chóng kiện toàn Ủy ban bầu cử và các tiểu ban chuyên trách. Ba vòng hiệp thương được tổ chức đúng quy định, bảo đảm lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.

Cờ đỏ rực dọc tuyến đường vào bản, tạo khí thế hướng tới ngày hội lớn.

Hồ sơ ứng cử được tiếp nhận, thẩm tra chặt chẽ; nhiều thủ tục được xử lý trên hệ thống phần mềm chuyên dùng, rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót.

Danh sách hơn 5.500 cử tri của xã được niêm yết công khai tại trụ sở, nhà văn hóa bản. Mười sáu khu vực bỏ phiếu được kiểm tra, bố trí hợp lý, thuận tiện cho người dân đi lại.

Hòm phiếu, con dấu, tài liệu hướng dẫn đều được chuẩn bị đầy đủ. Các tổ bầu cử tham gia tập huấn kỹ lưỡng từng bước: từ hướng dẫn cử tri ghi phiếu đúng quy định đến quy trình kiểm phiếu, lập biên bản.

Ở nhiều xã vùng cao, cơ sở vật chất được chỉnh trang chu đáo. Nhà văn hóa, trường học được dọn dẹp, trang trí trang trọng. Đèn tích điện, máy phát điện dự phòng được bố trí sẵn để ứng phó khi mất điện.

Hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động được chuẩn bị nhằm phục vụ cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc những điểm dân cư xa trung tâm.

Đặc thù miền núi khiến việc tổ chức bầu cử giống như một chiến dịch hậu cần. Có nơi phải vượt suối, băng rừng mới tới được điểm bỏ phiếu. Các phương án phòng ngừa mưa lũ, sạt lở cũng được tính toán trước, tránh bị động trong mọi tình huống.

Tại Tương Dương, địa bàn rộng và dân cư phân tán khiến việc bố trí khu vực bỏ phiếu cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Chính quyền địa phương đã thành lập 28 khu vực bỏ phiếu, bao gồm cả những điểm đặc thù như trung tâm y tế, cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhằm bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân.

Cán bộ cơ sở treo băng rôn tuyên truyền, lan tỏa không khí ngày hội dân chủ.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu. Lực lượng công an, dân quân phối hợp tuần tra, nắm chắc tình hình cơ sở.

Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên được huy động tham gia hỗ trợ, hướng dẫn cử tri, góp phần giữ gìn không khí an toàn, thân thiện tại các điểm bỏ phiếu.

Chung sức để ngày bầu cử trọn niềm tin

Trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày 15/3 đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Hệ thống tổ chức phục vụ bầu cử được kiện toàn đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các đoàn kiểm tra liên ngành liên tục xuống địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mọi khâu diễn ra đúng tiến độ.

Chuẩn bị tài liệu, con dấu và vật tư phục vụ công tác bầu cử.

Quy trình nhân sự được thực hiện nghiêm túc qua ba vòng hiệp thương, chú trọng tiêu chuẩn, trình độ và tính đại diện. Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được công bố công khai để cử tri theo dõi, tìm hiểu. Tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số được bảo đảm theo quy định, góp phần tăng cường tính đại diện rộng rãi.

Với những xã miền núi, biên giới có nguy cơ chia cắt do thời tiết, phương án tổ chức bỏ phiếu sớm được xây dựng nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân. Đây là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thể hiện sự chủ động của chính quyền trong mọi tình huống.

Điều dễ nhận thấy ở các bản làng những ngày này không chỉ là băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ mà còn là sự háo hức, kỳ vọng. Người dân trao đổi về chương trình hành động của ứng cử viên, bàn bạc về những mong muốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cải thiện hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế. Mỗi lá phiếu vì thế không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là sự gửi gắm niềm tin.

Sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến nhân sự, từ tuyên truyền đến đảm bảo an ninh cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, an toàn.

Trên những triền núi cao, giữa những bản làng còn chìm trong sương sớm, ngày 15/3 đang được người dân vùng cao mong chờ như một ngày hội lớn.

Đó không chỉ là thời khắc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là dịp để ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của đồng bào miền núi hội tụ, gửi gắm trong từng lá phiếu.

Khi cờ đỏ tung bay trước hiên nhà sàn, khi tiếng loa bản ngân vang giữa đại ngàn, không khí ngày hội lan tỏa đến từng nếp nhà, từng con dốc, từng bản xa biên giới.

Kiểm tra, hoàn thiện khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày 15/3.

Mỗi bước chân đến điểm bỏ phiếu là một bước chân của trách nhiệm; mỗi lá phiếu được trao đi là một lời khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tươi sáng của quê hương.

Ở miền Tây Nghệ An, ngày hội dân chủ đang đến rất gần, trang trọng mà ấm áp. Giữa đại ngàn hùng vĩ, niềm tin ấy đang được thắp lên, bền bỉ như mạch nguồn nơi núi rừng, tạo động lực để vùng cao tiếp tục vững bước trên hành trình đổi mới và phát triển.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn