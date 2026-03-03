Tóm gọn đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp

Cụ thể, hồi 19h15 ngày 1/3, tại bản Pá Nậm, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Công an xã Thanh Nưa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các đơn vị bắt quả tang đối tượng Vàng A Khá (SN 2004) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vàng A Khá cùng tang vật

Ngoài số ma túy trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiến công trên tiếp tục khẳng định quyết tâm cao độ của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đu tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thu Trang - Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân