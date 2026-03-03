Cô gái Việt 'tháo chạy' khi mảnh tên lửa nổ tung trên bầu trời Dubai

Your browser does not support the video tag.

Gia Hân buộc rời khỏi khu vực ký túc xá tại Academic city khi bầy trời Dubai xuất hiện các mảnh vỡ từ tên lửa ở cự ly gần.

Khoảng 18h tối 28/2, Ngô Ngọc Gia Hân (21 tuổi) có mặt tại sân bay quốc tế Sharjah (UAE) để lên chuyến bay đến Georgia. Thủ tục hoàn tất, cô yên vị trên máy bay 30 phút thì nhận thông báo hủy chuyến từ phi hành đoàn do các cuộc không kích "ăn miếng, trả miếng" giữa Mỹ - Israel với Iran.

"Lúc đó, không gian như đông cứng lại. Lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này nên khá hoảng loạn. Hàng nghìn người đổ xô về phía quầy thông tin. Tiếng khóc của trẻ em, tiếng tranh cãi và những khuôn mặt thất thần hiện diện khắp nơi", Hân nói với Tri Thức - Znews.

Tháo chạy

Mọi chuyện tồi tệ hơn khi nhân viên sân bay thông báo hành lý ký gửi không thể lấy ngay do tình trạng hỗn loạn tại kho bãi và mức độ dồn chuyến bay. Gia Hân buộc phải để lại hành trang, chỉ mang theo chiếc balo nhỏ, quay trở lại ký túc xá tại Academic City, khu tự do giáo dục đại học lớn nhất thế giới tại Dubai, với tâm trạng bất an tột độ.

Hành trình từ sân bay về ký túc xá vốn chỉ mất vài chục phút, nay dài như vô tận. Ngay khi bước chân vào khuôn viên khu học xá, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt Hân: những mảnh vỡ tên lửa xẹt ngang bầu trời, vệt sáng rạch đôi màn đêm rồi nổ tung ngay phía trên nóc tòa nhà ký túc xá.

Trước khi bị hủy chuyến, Gia Hân háo hức khi nghĩ đến chuyến đi đến Georgia. Ảnh: NVCC.

Khoảng 20h, một tiếng nổ lớn từ xa dội lại khiến toàn bộ tòa nhà rung lắc dữ dội. Các kệ sách đổ sụp, cửa kính rung bần bật.

"Đó không còn là tin tức trên tivi nữa, mà là thực tế ngay sát vách", Gia Hân kể lại. Quyết định được cô đưa ra trong tích tắc: Phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng thời điểm đó, ứng dụng Uber, Careem đều tê liệt. Hàng chục cuộc gọi cho các hãng taxi đều bị từ chối vì tài xế được lệnh hạn chế di chuyển vào vùng có nguy cơ. Hân tiếp tục liên lạc với người thân để tìm phương án di chuyển. Trong đêm, cô cùng một số bạn bè thu dọn nhanh những vật dụng cần thiết, chuẩn bị rời khỏi khu vực, dưới sự bảo lãnh của anh trai của bạn cùng phòng.

Đến 21h, sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía nhà trường, Hân nhanh chóng liên lạc với người cô sống tại Dubai để cùng di chuyển đến nơi an toàn hơn.

"Trong sự hỗn loạn, sự đùm bọc của người thân chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất đưa tôi thoát khỏi khu vực nguy hiểm", Hân nói và cho biết thêm dù hoang mang, chính phủ UAE đã kiểm soát tình hình và ưu tiên tuyệt đối việc đảm bảo an toàn cho dân chúng và du khách.

Vẫn là mảnh đất đáng sống

Gia Hân là sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh tại Trường Quản trị Quốc tế SP Jain. Mỗi năm, Hân sẽ di chuyển một quốc gia thuộc chi nhánh của trường để học tập. Ở Dubai, trước khi biến cố xảy ra, cuộc sống tại đây trong mắt nữ du học sinh là một trải nghiệm đáng giá.

"Tôi thấy cuộc sống ở Dubai hiện đại, nhịp sống nhanh và môi trường rất năng động, sáng tạo. Với ngành kinh doanh tôi đang theo học, đây là nơi có rất nhiều cơ hội trong quá trình phát triển", cô nói.

So với những nơi từng đi qua, Hân cho biết cô yêu thích Dubai nhất vì cơ hội nghề nghiệp và môi trường quốc tế đa dạng. Thành phố này được xem là một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn của khu vực, nơi tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia, sự kiện kinh doanh và cộng đồng khởi nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ và phương tiện công cộng đôi khi khó di chuyển.

Gia Hân cho biết Dubai vẫn là mảnh đất đáng sống, đặc biệt đối với người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: NVCC.

Trước khi tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Dubai vẫn được đánh giá là một trong những đô thị an toàn và ổn định bậc nhất khu vực. Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nổi tiếng với khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, vị trí địa lý của UAE nằm gần các điểm nóng xung đột khiến quốc gia này vẫn chịu ảnh hưởng nhất định khi tình hình chuyển biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc gián đoạn không phận, thay đổi lịch bay, cũng như tâm lý lo lắng lan rộng trong cộng đồng người nước ngoài là điều không tránh khỏi.

Đến chiều 2/3, hệ thống hàng không tại Dubai vẫn bị tê liệt. Nhiều sân bay tại đây và Doha vẫn trong tình trạng đóng chặt cửa. Bên cạnh đó, làn sóng hủy chuyến lan rộng đến một số hãng bay ngoài khu vực Trung Đông như British Airways và Air France.

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, theo dõi sát diễn biến, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi thông báo của chính quyền sở tại, hạn chế di chuyển đến khu vực nguy hiểm, đồng thời giữ liên lạc với cơ quan đại diện Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Vi Lê

Nguồn tin: znews.vn