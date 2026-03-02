Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Xuân tại một số địa phương

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

*/ Trước khi kiểm tra sản xuất tại các địa phương, đoàn công tác đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn công tác làm lễ dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn công tác thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác dâng hoa, dâng lễ tại Khu lưu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình sản xuất vụ nông nghiệp vụ Xuân

Đoàn công tác kiểm tra lúa Xuân tại xã Hưng Nguyên Nam

Tại xã Hưng Nguyên Nam, đoàn công tác tới thăm mô hình chăn nuôi, trồng trọt khép kín của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm Thành Sơn

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra sản xuất tại xã Hưng Nguyên Nam. Theo báo cáo của xã, việc gieo trồng các loại cây chính trong vụ Xuân 2026 của Hưng Nguyên Nam đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, xã đã gieo được 1.165/KH 1.165 ha lúa, đạt 100 % so với kế hoạch; 200 ha ngô đạt 120% so với kế hoạch dự kiến. Các giống ngô năng suất cao (NK6326, CP999, NK66) đang ở giai đoạn 2-10 lá; một số vùng bãi như Long Xá, Hưng Lĩnh, Xuân Lam cây đã trổ cờ. Xã cũng đã gieo trỉa xong 35 ha lạc, đạt 100% kế hoạch, hiện đang ở giai đoạn 2 lá đến phân cành.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình cánh đồng lúa tại xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lam Thành. Vụ Xuân năm nay, toàn xã gieo trồng 1.306 ha lúa, 200 ha ngô, 100 ha lạc và hơn 180 ha rau màu các loại. Xã đã xây dựng 07 cánh đồng lớn với tổng diện tích 224,46 ha, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra diện tích canh tác các loại rau màu ở vùng bãi, xã Lam Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra diện tích gieo trồng lạc Xuân tại xã Lam Thành

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra vùng bãi tại các xóm Văn Viên, Lộc Điền với diện tích khoảng 35 ha, chủ yếu trồng ngô và các loại rau màu. Tiếp đó, đoàn kiểm tra mô hình cánh đồng lúa tại xóm Hưng Lợi 2, một trong 07 cánh đồng lớn của xã, vụ Xuân 2026 sản xuất giống lúa Bắc Thịnh với diện tích 29 ha.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên lúa tại phường Vinh Lộc

Qua kiểm tra tình hình thực tế cho thấy, các trà lúa vụ Xuân trên địa bàn các xã, phường đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh. Nhân dân đã tiến hành dặm tỉa, bón thúc lần 1; nhìn chung cây lúa sinh trưởng, phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng dịch hại như chuột gây hại nặng cục bộ, bệnh đạo ôn lá phát sinh rải rác. Đối với cây ngô, hiện đang ở giai đoạn từ mới gieo đến trổ cờ, xuất hiện một số đối tượng gây hại chính gồm châu chấu, sâu xám, bệnh đốm lá, chuột gây hại rải rác. Cây lạc ở giai đoạn từ mới gieo đến 3 lá.

Để đảm bảo thắng lợi cho vụ Xuân 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các địa phương và bà con nông dân tập trung tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch trong khung thời vụ cho phép.

Các địa phương tiếp tục bám sát đồng ruộng, tăng cường công tác theo dõi, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh. Chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với dịch hại chuột và bệnh đạo ôn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc cây trồng đúng quy trình...

Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện được 120.153,17 ha, đạt 92,17% so với kế hoạch. Các địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh để hoàn thành vụ Xuân. Tình hình dịch hại trên lúa vụ Xuân 2026 đang diễn biến phức tạp, với hơn 1.137 ha lúa bị chuột gây hại (trong đó 143,2 ha nhiễm nặng). Ốc bươu vàng, tuyến trùng rễ và bệnh đạo ôn lá cũng đang phát sinh tại nhiều địa phương như Hưng Nguyên, Quỳnh Sơn, Lam Thành...

