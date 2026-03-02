Nghệ An sắp khánh thành đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng

Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò dài 76km, dự kiến khánh thành trong tháng 3/2026

Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có chiều dài 76km, tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m.

Dự án được chia ra làm 2 gói thầu, trong đó, gói thầu XL01 thực hiện từ Km7 00 đến Km48 250; gói thầu XL02 thực hiện từ Km48 250 đến Km76 00.

Toàn dự án có 8 cây cầu bắc qua cửa sông, cửa lạch. Trong đó, có 5 cầu lớn gồm Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ là Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân.

Dự án được khởi công từ tháng 2/2022, đến này cơ bản đã hoàn thành; các hạng mục nền đường, móng, thảm nhựa và cầu lớn đều đã hoàn thiện.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, dự án đã cơ bản hoàn thành thi công và đang từng bước nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Toàn bộ công trình chỉ còn một số đoạn nhỏ chưa hoàn thiện do phải chờ lún. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thiện và tiến hành khánh thành vào tháng 3/2026.

Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch ven biển, bảo vệ an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án sẽ giúp kết nối thuận lợi các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An; kết nối khu cảng biển quốc tế Vissai, cảng Cửa Lò, cảng DKC và các khu du lịch trọng điểm nằm dọc các địa phương ven biển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Ngoài ra, Nghệ An cũng đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Tiêu biểu là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 60km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy; đi qua địa bàn 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu khởi công trước ngày 30/4/2026.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An, dự kiến đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành hạ tầng 41 khu tái định cư.

