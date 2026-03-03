Hà Tĩnh ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI

Your browser does not support the video tag.

Sử dụng AI tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH Khóa XVI. Clip Ban Xây dựng Đảng xã Mai Hoa.

Tạo hiệu ứng rộng rãi trong công tác tuyên truyền

Mai Hoa là xã miền núi nằm phía tây tỉnh Hà Tĩnh có diện tích 45.85km2, quy mô dân số 11.065 người. Trước đây, mỗi kỳ bầu cử, người dân phải đến hội quán để xem danh sách cử tri, ứng cử viên. Đối với người cao tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến, trong thời gian từ ngày 4/3 - 6/3, 25 ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mai Hoa sẽ tới 9 nhà văn hoá thôn trên địa bàn để tiến hành vận động bầu cử.

Ông Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Mai Hoa cho biết, địa phương đã hoàn thành các phần việc như niêm yết danh sách cử tri; tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, để tạo hiệu ứng rộng rãi trong công tác tuyên truyền, xã Mai Hoa đã sử dụng mạng xã hội Facebook, các nhóm Zalo để truyền tải các thông tin liên quan đến bầu cử, quy trình bỏ phiếu và đặc biệt là giới thiệu rõ về danh sách, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được bầu trên địa bàn để người dân tiếp cận, nắm bắt các thông tin về các ứng cử viên một cách thuận tiện nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

"Địa phương thành lập tổ ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng trợ lý ảo phục vụ bầu cử; phân nhóm đối tượng cử tri để tuyên truyền phù hợp trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Việc ứng dụng công nghệ giúp công dân, kể cả người đi làm ăn xa, vẫn có thể nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến bầu cử", đại diện xã Mai Hoa thông tin với PV.

Tổ ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng trợ lý ảo để phục vụ tuyên truyền bầu cử. Ảnh chụp màn hình.

Xã Sơn Tây cũng là địa bàn miền núi có diện tích rộng, dân cư đông. Bởi vậy, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trên fanpage, zalo cộng đồng; đồng thời xây dựng phần mềm cập nhật tiến độ, thời gian, tiêu chuẩn đại biểu để người dân dễ theo dõi.

Theo ông Cao Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, so với các kỳ trước, nhờ việc xây dựng trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất các video clip tuyên truyền đã tạo chuyển biến rõ nét. Các nội dung về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của công dân được thể hiện ngắn gọn, trực quan, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay.

Người dân dễ tiếp cận, thuận lợi hơn trong bầu cử

Tại các phường, xã đô thị của tỉnh Hà Tĩnh, nhiều điểm đã hoàn thành việc trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan ở cả khu vực bên trong, bên ngoài với băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền bầu cử kết hợp với cờ hoa rực rỡ tạo điểm nhấn về cảnh quan, đem lại màu sắc tươi vui, tạo khí thế rộn ràng trước ngày hội non sông.

Đồng thời với việc đó, nhiều địa phương cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, biên tập nội dung tuyên truyền bầu cử theo hướng ngắn gọn, sinh động, dễ tiếp cận hơn với người dân.

Việc niêm yết danh sách người ứng cử được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc.

Ông Đậu Tùng Lâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Hà Huy Tập, cho biết các tài liệu bầu cử thường dài và nhiều nội dung chuyên môn. Vì vậy, khi được chuyển thành video clip ngắn, infographic trực quan, người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn.

Phường đã ứng dụng AI vào xây dựng video clip mô phỏng quy trình bầu, số hóa tài liệu và thiết lập trợ lý hỏi - đáp giúp cử tri nắm bắt nội dung nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, việc phân loại nhóm cử tri để truyền tải thông tin theo từng đối tượng đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ quy định trước ngày bỏ phiếu.

Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang dần bước vào giai đoạn "nước rút".

Sáng 1/3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số xã.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; có 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Về số ứng cử viên, có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra ngày hội bỏ phiếu, do vậy, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang dần bước vào giai đoạn "nước rút". Qua kiểm tra, tới thời điểm này, các địa phương đang hoàn thành những khâu cuối cùng phục vụ công tác bầu cử, từ việc trang trí, chuẩn bị sơ đồ chỉ dẫn phòng bỏ phiếu, số lượng cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn