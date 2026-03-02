Xã Yên Thành tổ chức Hội thi đánh trống tế - Xuân Bính Ngọ năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Thành trao cờ lưu niệm cho các đội trống tham gia hội thi

Khai mạc hội thi, đồng chí Ngô Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành nhấn mạnh: Nghệ thuật trống tế từ lâu đã trở thành "linh hồn", là tiếng lòng của người dân Yên Thành gửi gắm trong các dịp lễ hội. Một dấu mốc tự hào cho quê hương là vào tháng 6 năm 2025, Nghệ thuật biểu diễn trống tế huyện Yên Thành cũ đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Ngô Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành khai mạc hội thi

Lãnh đạo các xã bạn tham dự lễ khai mạc

Đông đảo quần chúng nhân dân tới xem và thưởng thức nghệ thuật đánh trống tế

Hội thi năm nay nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống và tạo sân chơi văn hóa ý nghĩa, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó và cùng chung tay gìn giữ ngọn lửa di sản của cha ông. Đồng thời mong muốn các nghệ nhân, các thành viên trong các dòng họ và các đội trống hãy mang hết tâm huyết, kỹ năng để cống hiến những tiết mục trống tế hào sảng, uy nghiêm nhất, để tiếng trống hôm nay vang vọng, nối liền mạch nguồn quá khứ với hiện tại và tương lai.

Đội trống họ Phan Tất xã Yên Thành

Theo quy định của Ban tổ chức giải, mỗi đội thi phải chuẩn bị 1 trống to có giá đỡ; từ 2 trống nhỏ, 2 nao bạt, 1 chiêng to, 1 chiêng nhỏ và thể hiện 1 hội trống khai lễ; tiểu chinh cổ; đại chinh cổ với trang phục theo quy định. Thời gia của mỗi đội thi không quá 20 phút.

Đội trống làng Văn Hội, xã Yên Thành

Đội trống tế xã Quan Thành

Ban giám khảo hội thi

Nhìn chung hội thi năm nay đội trống của các xã đều thực nghiêm các quy định của Ban tổ chức; có sự đầu tư về trang phục, trang trang trí nhạc cụ; có phong cách, nghệ thuật đánh trống, đặc biệt là các tiết tấu về âm. Tuy mỗi đội có một cách đánh trống khác nhau, nhưng nét tương đồng ở đây là tất cả các âm thanh đều tạo thành một bản nhạc rộn ràng, hứng khởi đối với người nghe và làm phong phú thêm bản sắc riêng của văn hóa quê hương xứ Nghệ. Nét nổi bật trong hội thi lần này, ngoài nòng cốt là các bậc cao niên, còn có rất nhiều thanh, thiếu niên tích cực tham gia và có nhiều sáng tạo trong tiết tấu, phách nhịp, để lại ấn tượng. Điều này chứng tỏ các xã rất quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa mà tổ tiên, ông cha để lại.

Đội trống tế xã Hợp Minh

Sau 1 buổi diễn ra sôi nổi, Hội thi đã thành công tốt đẹp; Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội trống xã Hợp Minh; giải Nhì đội trống tế họ Phan Tất xã Yên Thành và trao giải Ba cho đội trống xã Quang Đồng; các đội còn lại đoạt giải Khuyến khích. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ A,B cho đội xướng lễ hay; người có phong cách đánh trống to và đội có trang phục, bố trí đội hình đẹp.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc

Tác giả: Thái Dương

Nguồn tin: yenthanh.nghean.gov.vn