Dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của vị danh y lỗi lạc – người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đặt nền móng vững chắc cho nền y học cổ truyền Việt Nam.

Đoàn công tác Sở Y tế, ban lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là một đại danh y mà còn là nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn của dân tộc. Với y đức sáng ngời, ông luôn đề cao quan điểm “Lương y như từ mẫu”, lấy nhân nghĩa làm gốc, coi việc cứu người là sứ mệnh cao cả. Di sản đồ sộ mà ông để lại, tiêu biểu là bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh, được xem là “Bách khoa thư” của y học cổ truyền Việt Nam, có giá trị bền vững cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề y.

DSCKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dâng hương tưởng niệm Cụ Hải Thượng Lãn ông

UNESCO thông qua hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong danh sách Danh nhân văn hóa thế giới càng khẳng định tầm vóc, giá trị tư tưởng và những đóng góp to lớn của ông đối với nhân loại.

Lễ dâng hương là hoạt động tri ân ý nghĩa, đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh thần “Nam dược trị Nam nhân”, không ngừng nâng cao y thuật, rèn luyện y đức, tận tâm phục vụ người bệnh.

TS.BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở y tế Nghệ An dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại danh y trong khuôn viên Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Đây cũng là động lực để Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tiếp tục đổi mới, phát triển, kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, xứng đáng với truyền thống và tấm gương sáng của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

