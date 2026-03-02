Ngày đầu kiểm định khí thải theo quy định mới: Xe dùng xăng dễ đạt kiểm định

Đăng kiểm viên Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 29 - 03V (Hà Nội) kiểm tra khí thải khi kiểm định xe vào sáng 2-3 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Tem kiểm định chưa tích hợp được mã QR nên phải in giấy chứng nhận

Sáng 2-3, ngày đầu tiên các trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm tra khí thải theo quy định mới và cấp giấy chứng nhận điện tử.

Song do hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam bị lỗi khiến không tích hợp được mã QR vào tem kiểm định, không in được giấy chứng nhận kiểm định từ bản điện tử.

Tình huống này khiến nhiều trung tâm đăng kiểm bị ùn tắc xe, tạm dừng kiểm định, gây phiền toái cho khách hàng phải chờ đợi lâu.

Theo quy định, từ ngày 1-3 tem kiểm định dán trên kính xe có thông tin về mức khí thải của xe đã đạt, có mã QR để quét giấy chứng nhận kiểm định điện tử, chủ xe có thể tra cứu trên web của Cục Đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm chỉ in ra khi chủ xe yêu cầu. Tuy nhiên, từ sáng 1-3 lỗi hệ thống nên tem kiểm định chưa thể hiện được thông số ngày hết hạn kiểm định và mã QR.

Vì vậy, để tránh ùn tắc xe đến kiểm định, ông Trần Quốc Hoan - Giám đốc Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 29 - 03V (số 3, đường Cầu Giấy, Hà Nội) - đã quyết định in tem kiểm định chưa có mã QR để dán vào xe, đồng thời in giấy chứng nhận kiểm định (có mã QR) và đóng dấu đỏ giao cho chủ xe để xuất trình trong trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra.

Đến 10h18 ngày 2-3, các máy tính tại Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 29 - 03V không thể in được giấy chứng nhận kiểm định từ bản điện tử, chỉ in được tem kiểm định (thiếu mã QR trên tem). Vì vậy, nhiều xe đạt kiểm định nhưng chủ xe vẫn phải chờ đợi.

Trước tình thế này, lãnh đạo Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 29 - 03V quyết định in giấy chứng nhận kiểm định và ký trực tiếp vào giấy để cấp cho chủ xe thay vì chờ in giấy chứng nhận từ bản điện tử trên hệ thống.

Xe dùng động cơ xăng dễ đạt kiểm định khí thải

Trong buổi sáng 2-3, tại Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 29 - 03V có khoảng 100 xe, chủ yếu là xe con tới kiểm định định kỳ. Tất cả xe con dùng động cơ xăng đều đạt tiêu chuẩn khí thải. Có xe Kia Carens động cơ xăng sản xuất năm 2010 vẫn đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Có 3 xe động cơ diesel (máy dầu) đều là ô tô con tới kiểm định thì có 2 xe đạt, còn 1 xe 7 chỗ sản xuất năm 2020 không đạt khí thải mức 3 theo quy định.

Cụ thể chiếc xe 7 chỗ đời 2020 được nhà sản xuất công bố có mức vòng tua an toàn là 3.800 vòng/phút nhưng khi đăng kiểm viên đạp hết ga trên 5 giây rồi nhả chân ga, vòng tua không tải của động cơ lại lên 4.880 vòng/phút, kèm theo cảnh báo đỏ sẽ phá hủy động cơ. Thông số khí thải đo tại thời điểm này cũng không đạt.

Theo các đăng kiểm viên, trước ngày 1-3 với xe máy dầu việc đo khí thải theo số vòng quay không tải của động cơ (vòng tua) theo mức công bố nhà sản xuất trừ đi 10%. Nhưng từ 1-3-2026 sẽ kiểm tra khí thải trong điều kiện đạp hết ga trong thời gian tối thiểu trên 5 giây. Trường hợp xe báo lỗi động cơ, bộ điều tốc không khống chế được tốc độ vòng tua trong thời gian này sẽ từ chối kiểm định.

Do gặp lỗi chưa in được mã QR trên tem kiểm định nên Chi nhánh đăng kiểm 29 - 03V phải in giấy chứng nhận có dấu đỏ cho chủ xe

Đăng kiểm viên nhận định hiện tượng chiếc xe trên có vòng tua quá giới hạn an toàn của nhà sản xuất là do bộ điều tốc của xe trục trặc, không khống chế được tốc độ vòng tua.

Chủ xe cần sửa chữa, điều chỉnh bộ điều tốc để xe đảm bảo tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất; đồng thời cần bảo dưỡng, thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải, cảm biến oxy... để giảm lượng khí thải phát thải của xe.

Chủ xe - anh Trần Văn T. (trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết ngày 28-2 đã mang xe đi kiểm định nhưng không đạt tiêu chuẩn khí thải theo mức cũ (mức 2). Vì vậy, anh đã mang xe đi vệ sinh ống xả rồi đến sáng 2-3 mang xe đến kiểm định nhưng vẫn không đạt yêu cầu tốc độ vòng tua, mức khí thải.

Xe động cơ xăng cũng phải đạp ga để đo khí thải

Theo Giám đốc Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 29 - 03V, trước ngày 1-3 ô tô đang lưu hành cần đạt khí thải mức 1 hoặc mức 2 (tùy năm sản xuất).

Nhưng theo quy định mới từ ngày 1-3 sẽ có thêm mức 3 đối với ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 và mức 4 đối với ô tô sản xuất từ năm 2022.

Một điểm mới nữa là với xe có động cơ xăng, trước đây chỉ đo khí thải ở chế độ không tải, vòng tua thấp (không đạp ga). Nhưng từ 1-3 việc đo khí thải với xe xăng thực hiện cả ở tốc độ không tải cao trong điều kiện tốc độ động cơ ổn định trong khoảng 2.000 - 3.000 vòng/phút.

Còn xe có động cơ diesel vẫn thực hiện thao tác đạp ga hết hành trình bàn đạp trong thời gian không dưới 5 giây để đo mức khí thải chính xác nhất.

Hiện nay xe đạt kiểm định chỉ còn dán tem kiểm định, không phải dán tem thu phí đường bộ - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Trước thắc mắc của tài xế là hiếm khi trên đường xuất hiện tình huống đạp hết ga, tại sao xe máy dầu phải đo khí thải khi đạp hết ga, ông Hoan cho biết theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi đạp hết ga ở chế độ không tải trong thời gian vừa đủ sẽ đảm bảo điều kiện đo khí thải chính xác nhất.

Xe ở chế độ không tải nên động cơ dù quay khi đạp ga nhưng hầu như không chịu tải cơ học vì không kéo theo bánh xe như xe chạy có tải trên đường. Việc này không gây hư hại với xe có điều kiện kỹ thuật bình thường.

Nhận định kết quả kiểm định sau buổi sáng 2-3, ông Trần Quốc Hoan cho biết hầu hết xe tới kiểm định đều đạt yêu cầu khí thải. Lượng xe đến kiểm định chủ yếu là xe con, chủ xe tìm hiểu trước quy định về khí thải nên đã chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước đó nên đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

"Nếu mọi người chủ động bảo dưỡng, sửa xe trước khi đi kiểm định thì không khó đạt. Với xe chạy diesel thì việc đáp ứng yêu cầu khí thải khó hơn nhưng đây là việc cần làm. Nếu tất cả các xe đều tuân thủ đúng thì khí thải ra môi trường sẽ giảm hơn" - ông Hoan đánh giá.

Đạp hết ga không tải có phá xe không? Theo chuyên gia về kỹ thuật ô tô, việc đạp hết ga không tải trong thời gian nhất định khi kiểm tra khí thải động cơ diesel là quy trình kỹ thuật nhằm đo lượng khói tối đa mà động cơ có thể phát sinh. Ở trạng thái này, động cơ quay nhanh nhưng hầu như không chịu tải cơ học vì không kéo bánh xe. Mục đích là kiểm tra khả năng phun - đốt nhiên liệu và tình trạng hệ thống tăng áp, hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR), xử lý khí thải. So với việc đạp hết ga khi xe đang leo dốc hoặc tăng tốc, mức độ chịu lực thực tế thấp hơn rất nhiều. Do đó, nếu xe được bảo dưỡng đúng cách, thao tác này không gây hại đáng kể cho động cơ. Đây thực chất là một "bài kiểm tra sức khỏe" chứ không phải hành vi làm hại xe.

