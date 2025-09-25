Nghệ An mở tuyến container quốc tế Cửa Lò - Dongguan

Lễ khai trương do Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh phối hợp cùng hãng tàu YCKY tổ chức tại cảng Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò. Tuyến vận tải mới cho phép hàng hóa từ Nghệ An đi thẳng tới Dongguan, thay vì trung chuyển qua cảng lớn, giúp rút ngắn hành trình, giảm chi phí logistics và tăng khả năng cạnh tranh.

Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, cho biết tuyến container quốc tế này mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt với nhóm hàng nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp nhẹ.

Tàu XIN YUAN 237 của Hãng tàu YCKY cập Cảng Cửa Lò, ngày 24/9. Ảnh: Nghetinhport

Đại diện hãng tàu YCKY kỳ vọng tuyến vận tải sẽ trở thành kênh kết nối ổn định, lâu dài, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên. Lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự lễ khai trương đánh giá đây là cơ hội lớn để mở rộng thị trường, đồng thời mong muốn có thêm hỗ trợ từ cơ quan quản lý để tuyến hoạt động hiệu quả.

Cảng Cửa Lò là cửa ngõ ra biển gần nhất của Bắc Trung Bộ và Lào, giữ vai trò chiến lược trong mạng lưới logistics khu vực. Thời gian tới, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh dự kiến đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa quy trình khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhà chức trách đánh giá tuyến container quốc tế Cửa Lò - Dongguan không chỉ mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, mà còn khẳng định vai trò chiến lược của cảng Cửa Lò trong phát triển kinh tế biển và logistics. Đây được kỳ vọng trở thành nền tảng giúp Nghệ An nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net