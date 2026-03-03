Đưa 4 ngư dân xuất cảnh trái phép, một thuyền trưởng tàu cá bị khởi tố

Trước đó vào ngày 18/4/2025, với tư cách thuyền trưởng, ông Võ Quốc Toại điều khiển tàu cá PY-96896-TS cùng 4 ngư dân rời cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, hướng mũi lái vươn ra khơi xa khai thác thủy sản.

Đến ngày 24/4/2025, trong lúc tàu cá đang vận hành tại vị trí có tọa độ 170N-1160 E trên vùng biển Việt Nam, thì Toại tự ý tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình VMS lắp đặt trên tàu cá PY-96896-TS để chuyển sang tàu cá PY-90479-TS do em ruột là Võ Quốc Nhiên làm thuyền trưởng, để đối phó tầm giám sát của Cục Kiểm ngư Việt Nam, rồi điều khiển tàu cá PY-96896-TS vào vùng biển Philippines khai thác thủy sản trái phép, đến ngày 9/5/2025 thì bị nhà chức trách Philippines phát hiện tại tọa độ 18035 N – 118018E và đã bắt giữ, dẫn giải về Cảng Salomague, Cabugao, Ilocos Sur - Philippines.

Võ Quốc Toại tai thời điểm bị khởi tố.

Tại phiên xử ngày 20/5/2025, Ủy ban xét xử của Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản (BFAR) khu vực 1 - Philippines kết luận, tàu cá PY-96896-TS vi phạm điều 91 Đạo luật Cộng hòa (RA 10654) về hành vi đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Philippines. Ủy ban này tuyên phạt 500.000 PHP, tương đương 230 triệu đồng tiền Việt và quyết định tịch thu tàu cá PY-96896-TS cùng ngư cụ, thiết bị trên tàu. Gia đình ông Toại và chủ tàu cá đã chuyển tiền nộp phạt cho nhà chức trách Philippines.

Võ Quốc Toại ký tên vào biên bản tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Sau khi bị bắt giữ, ông Võ Quốc Toại cùng 4 ngư dân đã bị giám sát tập trung tại một khu vực ở Cảng Salomague, Cabugao, Ilocos Sur - Philippines, đến ngày 2/12/2025 mới đưa đến Trại nhập cư ở Manila. Ngày 20/2/2026, 5 ngư dân nhận được lệnh trục xuất của nhà chức trách Philippines, đưa lên máy bay rời Manila – Philippines đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Hành vi điều khiển tàu cá PY-96896-TS đưa 4 ngư dân xuất cảnh trái phép để khai thác thuỷ sản trên vùng biển Philippines của Võ Quốc Toại đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng này theo quy định tại khoản 1, Điều 348 BLHS và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân