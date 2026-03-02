"Án mạng bi thảm" ngày xuân khép lại ước mơ khoác áo lính của chàng trai chưa tròn 18 tuổi

Án mạng khép lại ước mơ khoác áo lính

Ngày 2/3, tại căn nhà nhỏ ở thôn Chiềng Lằn (xã Giao An, Thanh Hóa), gia đình ông Lê Văn Vũ, bố của L.T.H (SN 2008) vừa hoàn tất thủ tục tang sự cho con trai. Trên bàn thờ giữa nhà, di ảnh cậu thanh niên còn mới, khói hương nghi ngút.

Bà Lê Thị Hiêm (46 tuổi), mẹ H. ngồi lặng ở góc hiên, đôi mắt sưng đỏ sau nhiều đêm thức trắng. Người phụ nữ gầy gò gần như không còn nước mắt, gương mặt thất thần, thỉnh thoảng lại quay nhìn vào di ảnh con như chưa thể tin đó là sự thật. Có lúc bà đưa tay vuốt lên khung ảnh, gọi khẽ tên con rồi bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại giữa căn nhà lạnh lẽo.

"5 tháng nữa, cháu mới tròn 18 tuổi, nó nói khi đủ tuổi rồi sẽ xin đi bộ đội, vậy mà...con ơi", bà run rẩy nói.

5 đối tượng gây án, đối tượng nữ duy nhất cầm dao - Phạm Linh Duyên (ở giữa).

Chỉ ít ngày trước, H. vẫn phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, cả gia đình 4 người cùng ăn Tết ấm áp trong căn nhà đơn sơ vừa thoát diện cận nghèo năm 2025. Giấc mơ khoác áo lính khi đủ 18 tuổi của H., nay khép lại trong buổi tối nghiệt ngã.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 27/2, cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Nhóm này gồm Phạm Linh Duyên (20 tuổi), Lê Anh Khoa (18 tuổi), Bùi Minh Hào (18 tuổi), Trần Văn Khởi (19 tuổi) và Lê Mạnh Hải (22 tuổi), cùng trú xã Linh Sơn.

Trước đó, trưa 26/2, cả nhóm rủ nhau đến xã Văn Phú và Linh Sơn dự tiệc liên hoan. Đến khoảng 19h, khi trở về qua ngã ba vào thôn Oi (xã Linh Sơn), họ gặp H. và L.V.T (16 tuổi, cùng trú xã Giao An) đi xe máy hướng ngược lại.

Do từng có mâu thuẫn với H., Bùi Minh Hào quay xe, rủ cả nhóm đuổi theo. Tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Oi – nơi hai bên là rừng keo, không có nhà dân – nhóm thanh niên chặn xe, dùng tay chân, mũ bảo hiểm và cành keo đánh 2 thanh niên.

Trong lúc xô xát, Phạm Linh Duyên rút dao bấm đâm một nhát vào ngực trái H..Nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Chính quyền ngỡ ngàng

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. "H. không thuộc diện thanh niên hư, không nằm trong diện theo dõi của công an. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu chưa đủ 18 tuổi nhưng đã có dự định đăng ký nhập ngũ khi đến tuổi. Rất đáng tiếc", ông nói.

Theo ông Lê Văn Hiệu, Trưởng thôn Chiềng Lằn, H. hiền lành, chăm chỉ, thường xuyên phụ giúp cha mẹ việc nương rẫy, rảnh rỗi thì đi làm thuê. "Gia đình vừa mừng vì thoát cận nghèo thì tai họa ập đến", ông chia sẻ.

Hậu sự cho H. đã được gia đình và bà con lối xóm lo liệu xong. 4 gia đình có con em liên quan vụ án đã đến thắp hương, chia buồn; riêng gia đình Phạm Linh Duyên – người bị xác định cầm dao gây án – chưa đến thăm hỏi.

Tại xã Linh Sơn, nơi xảy ra vụ án, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết địa bàn lâu nay yên bình, không có biểu hiện các ổ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, manh động. "4 đối tượng trong nhóm không thuộc diện hư hỏng, không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan chức năng", ông nói.

Còn đại diện UBND xã Đồng Lương, nơi thường trú của đối tượng Phạm Linh Duyên, cũng thông tin đối tượng nữ này vừa đi xuất khẩu lao động trở về.

Chỉ từ một buổi liên hoan cuối xuân, mâu thuẫn cũ bị thổi bùng trong phút nông nổi đã đẩy 5 thanh niên vào vòng lao lý, khiến một chàng trai dừng lại mãi ở tuổi chưa tròn 18, để lại khoảng trống không gì bù đắp trong lòng cha mẹ và gia đình...

Tác giả: Lương Thị Diễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn