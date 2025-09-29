Cửa Lò thiệt hại nặng nề sau bão số 10, hơn 800 nhà dân tốc mái, hàng loạt tuyến phố ngập sâu

Vùng biển Cửa Lò là một trong những điểm đầu tiên của tỉnh chịu ảnh hưởng bão số 10 khi đi vào đất liền Nghệ An. Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12 đã gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Quốc Thanh.
Bão khiến nhiều hộ dân tại phường Cửa Lò bị tốc mái nhà, cây cối, cột điện gãy đổ, đặc biệt, thủy triều lên cao gây nên tình trạng ngập úng cục bộ trong khu dân cư. Ảnh: Quốc Thanh.
Đường Bình Minh - trục chính ven biển Cửa Lò ngập sâu gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Theo báo cáo sơ bộ từ UBND phường Cửa Lò, các tuyến đường Bình Minh, Nguyễn Huệ, Yết Kiêu, Nguyễn Xí, khu vực chợ Hôm ngập từ 60-80cm, các khối trong khu dân cư khu vực Nghi Thủy ngập cục bộ từ 20-30cm; khối Thu Thủy 1, Thu Thủy 2, tuyến đường Phạm Huy ngập từ 50-70cm; Khối Vĩnh Tân ngập úng cục bộ 30-40cm; Nghi Tân 02, 03, 04, 05, 06 ngập từ 50-80cm; Khối Đông Khánh ngập 30-40 cm; khối Nghi Hòa 03, 04 ngập úng cục bộ 40-50cm. Ảnh: Quốc Thanh.
Một số phương tiện thay đổi hành trình khi đường Bình Minh bị ngập nặng. Theo lãnh đạo phường Cửa Lò, hôm qua (28/9) trước giờ bão đổ bộ, sóng biển dâng cao, nước tràn qua bờ kè vào khu dân cư kèm theo lượng lớn bùn đã làm tắc nghẽn các rãnh thoát nước. "Cán bộ Ban quản lý đô thị của phường đã ra khơi thông nhưng nước vẫn rút chậm", vị lãnh đạo phường Cửa Lò thông tin. Ảnh: Quốc Thanh.
Nhiều cây cối, cột điện hai bên đường Bình Minh gãy đổ. Ảnh: Quốc Thanh.
Cành phi lao bị mưa bão thổi bay, treo lơ lửng trên dây điện. Ảnh: Quốc Thanh.
Gió bão khiến họa tiết trang trí tại vòng xuyến đường Phạm Nguyễn Du giao Bình Minh đổ sụp. Ảnh: Quốc Thanh.
Đèn tín hiệu giao thông bị gió làm gãy, rơi xuống lòng đường Bình Minh. Bão số 10 gây nhiều thiệt hại trên địa bàn phường Cửa Lò. Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 15h ngày 29/9, trên địa bàn phường có 845 ngôi nhà bị tốc mái và dàn tôn (diện tích khoảng 12.670m2). 13 hộ bị đổ tường rào với chiều dài 195m. Có 821 nhà dân ngập nước hư hỏng thiết bị (tủ lạnh, máy giặt, xe máy,….). Trụ sở UBND phường Cửa Lò tốc mái 550m2, tường rào UBND phường bị đổ sập 100m. Có 128 cột điện sinh hoạt bị gãy; 38 cột bị nghiêng; Cột điện trung thế bị gãy 6 cột, bị nghiêng 4 cột,...
Tác giả: Quốc Thanh
Nguồn tin: daidoanket.vn