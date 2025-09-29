Cửa Lò thiệt hại nặng nề sau bão số 10, hơn 800 nhà dân tốc mái, hàng loạt tuyến phố ngập sâu

Đèn tín hiệu giao thông bị gió làm gãy, rơi xuống lòng đường Bình Minh. Bão số 10 gây nhiều thiệt hại trên địa bàn phường Cửa Lò. Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 15h ngày 29/9, trên địa bàn phường có 845 ngôi nhà bị tốc mái và dàn tôn (diện tích khoảng 12.670m2). 13 hộ bị đổ tường rào với chiều dài 195m. Có 821 nhà dân ngập nước hư hỏng thiết bị (tủ lạnh, máy giặt, xe máy,….). Trụ sở UBND phường Cửa Lò tốc mái 550m2, tường rào UBND phường bị đổ sập 100m. Có 128 cột điện sinh hoạt bị gãy; 38 cột bị nghiêng; Cột điện trung thế bị gãy 6 cột, bị nghiêng 4 cột,...