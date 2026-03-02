Đình Bắc cùng Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc lọt top đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu'

Chân sút Đình Bắc. (Ảnh: VFF)

Danh sách cụ thể gồm:

Năm 2025, Ban Tổ chức Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Về cơ cấu, có 108 nam, 37 nữ; về thành phần dân tộc, có 137 cá nhân dân tộc Kinh và 8 cá nhân dân tộc thiểu số; có một cá nhân là người Công giáo; về học hàm, có 13 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất và ít tuổi nhất lần lượt là 38 tuổi và 10 tuổi. Lĩnh vực Học tập và Lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất với 30 hồ sơ, lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước ít đề cử nhất với 2 hồ sơ.

Ngày 26/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã họp lần thứ nhất, qua đây bình chọn được danh sách 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực. Lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước tiếp tục không có cá nhân nào lọt danh sách trên vì tiếp tục không có đề cử thật sự xuất sắc.

Theo đại diện Ban tổ chức Giải thưởng, các đề cử được lựa chọn theo những tiêu chí sau: hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Thường trực Giải thưởng năm 2025; cũng như thành tích, phần thưởng và hình thức tôn vinh của các đề cử giành được trong năm 2025 vừa qua; mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trải qua 29 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và 285 "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng" trên nhiều lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước. Nhiều cá nhân trong số này trở thành những nhà lãnh đạo uy tín trong hệ thống chính trị hay doanh nhân thành đạt, nhà khoa học xuất sắc, văn nghệ sĩ uy tín, công dân tiêu biểu…

