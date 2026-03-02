Thắng Indonesia, tuyển futsal nữ Việt Nam giành huy chương đồng Giải futsal Đông Nam Á

Tuyển futsal nữ Việt Nam ăn mừng khi giành tấm huy chương Giải futsal Đông Nam Á 2026. Ảnh: FA Thailand

Sau thất bại đầy tiếc nuối 2-4 trước Thái Lan tại bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tranh hạng ba với Indonesia - đội bóng đã để thua 2-3 trước Australia ở trận bán kết còn lại. Cuộc đọ sức này tái hiện trận chung kết SEA Games 33 đầy cảm xúc.

Tuyển futsal nữ Việt Nam cầm bóng nhiều hơn và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể có bàn thắng trong hiệp 1. Ngược lại, tuyển futsal nữ Indonesia cũng có những tình huống phản công sắc bén nhưng không thể chiến thắng thủ môn Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Tuyển futsal nữ Việt Nam (áo đỏ) chiến thắng đậm tỷ số 4-1 trước Indonesia trong trận tranh hạng ba. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra khi Indonesia có bàn thắng mở tỷ số trước. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Nisma tung cú dứt điểm cực mạnh ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia ở phút 21.

Sau bàn thua, các cô gái Việt Nam dồn sức tấn công và có được bàn gỡ 4 phút sau đó. Ở phút 25, Thanh Ngân tung ra cú dứt điểm hiểm hóc để đánh bại thủ môn Indonesia, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam.

Đến phút 27, Việt Nam nâng tỷ số 2-1 từ cú sút ở cự ly rất xa của Thùy Trang. Chỉ 1 phút sau, Biện Thị Hằng tiếp tục nâng tỷ số 3-1 cho tuyển futsal nữ Việt Nam.

Không còn gì để mất, Indonesia quyết định chơi power-play trong những phút còn lại. Tuy nhiên không chỉ đứng vững, tuyển futsal nữ Việt Nam còn có thêm bàn thắng của Phương Anh ở phút 38 từ cú sút ở khoảng cách khá xa để ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1.

Với chiến thắng này, tuyển futsal nữ Việt Nam giành được tấm huy chương đồng tại Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, nhưng tiếc là đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch.

