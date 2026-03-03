Truy tố cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận cũ vì 'cất' hồ sơ truy thu 73 tỉ đồng

Dự án điện mặt trời của doanh nghiệp liên quan đến vụ án - Ảnh: H.H.

Viện KSND khu vực 5 - Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đặng Dũng - cựu Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) - về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, năm 2022, ông Dũng ký quyết định kiểm tra thuế tại 2 doanh nghiệp là Công ty Xuân Thiện Ninh Thuận và Công ty Xuân Thiện Thuận Bắc (chủ đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn Ninh Thuận cũ).

Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp này chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền nhưng đã đưa nhà máy vào vận hành.

Do chưa đủ điều kiện theo quyết định chủ trương đầu tư, 2 doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính và truy thu tổng cộng hơn 73 tỉ đồng tiền thuế. Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã trình hồ sơ, đề nghị lãnh đạo ký ban hành quyết định xử phạt.

Ông Dũng đã chủ trì họp, thống nhất nội dung xử phạt nhưng sau đó ông không ký quyết định xử phạt.

Do đó hồ sơ vụ việc bị giữ lại từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2025 mới được bàn giao, khi ông Dũng chuẩn bị nghỉ hưu.

Cơ quan tố tụng xác định ông Dũng là người có thẩm quyền xử phạt nhưng không thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 11,2 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hơn 11,2 tỉ đồng là tiền thất thoát trong vụ án do 2 doanh nghiệp giao nộp, đề nghị tịch thu, sung ngân sách.

Đồng thời, 2 doanh nghiệp đã nộp bổ sung hơn 78 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai sai và tiền chậm nộp cho cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa.

