Vợ nghi phạm t.r.u.y s.á.t nhân viên y tế: Bất ngờ khi chồng gây án

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 24-10, chị L.T.K. - quê xã Quế Phong, Nghệ An đang chăm sóc hai con vừa sinh đôi tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau khi hai bé được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An ra Hà Nội chữa trị.

Chị K. là vợ của Bằng Văn Vỹ (29 tuổi) - nghi phạm trong vụ truy sát nhiều người tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - vào sáng 23-10.

Chị K. cho hay chị và Vỹ quen và cưới nhau từ 5 năm trước, hai người đã có một bé trai hơn 3 tuổi.

Một tuần trước, chị K. được người thân và chồng đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An sinh đôi hai bé gái, thiếu tháng.

Do trẻ sinh non và nhiễm trùng sau sinh nên một bé được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh điều trị.

Hằng ngày, Vỹ túc trực chăm sóc vợ và hai con, không có biểu hiện gì bất thường. Giữa Vỹ và các y, bác sĩ, người thân chăm sóc các bệnh nhi khác trong phòng bệnh không có mâu thuẫn.

Theo chị K., trước khi xảy ra sự việc, chồng mình còn lấy nước uống vào cho một số người thân bệnh nhi cùng phòng, "ai cũng cảm ơn".

"Khoảng 10h sáng hôm qua, chồng tôi vào phòng bệnh cầm theo một con dao gọt hoa quả đe dọa và đòi đâm người, tôi rất bất ngờ", chị K. kể.

Không những vậy, khi mọi người trong phòng bỏ chạy thì Vỹ còn đe dọa cả vợ khiến cô hoảng sợ, ôm con chạy tránh qua giường bệnh.

"Mọi người cố can ngăn, nhưng không hiểu sao chồng tôi lại làm điều dại dột vậy", chị K. nói và cho hay thường ngày ở nhà Vỹ nhập hàng quần áo về cho mình bán.

Do chị K. tới kỳ sinh nở nên hai vợ chồng đóng cửa hàng, còn con trai đầu gửi cho người dì chăm sóc hộ.

"Thuốc lá chồng tôi cũng không hút", chị K. chia sẻ.

Trước đó, thông tin với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, Nghệ An cho hay kết quả kiểm tra nhanh của công an bước đầu cho thấy chưa phát hiện nồng độ cồn, ma túy ở nghi phạm Vỹ.

"Tôi mong muốn các điều dưỡng, người nhà bệnh nhi chia sẻ, sớm bình phục sau sự việc không mong muốn này", chị K. trải lòng.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho hay bệnh viện có hợp đồng với một đơn vị thuê các nhân viên bảo vệ kiểm soát ở các khoa, phòng đầy đủ.

Tổ bảo vệ này đảm bảo an ninh trật tự chung, bảo vệ tài sản, trông giữ phương tiện và kiểm soát người ra vào; xử lý các hành vi vi phạm quy định của bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã rà soát, thắt chặt an ninh, đặc biệt là kiểm soát việc ra vào của người nhà bệnh nhân.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 10h sáng 23-10 tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát bằng dao nghiêm trọng. Bảo vệ cho các bệnh nhi là trẻ sơ sinh, ba nhân viên y tế là điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung và hai người nhà bệnh nhân là bà Phan Thị Tứ, Ngô Thị Thu Thủy đã bị thương.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ