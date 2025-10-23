Vụ t/ấn c/ô/ng nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Nhân viên y tế kể lại thời khắc đối diện với đối tượng

Chưa hết bàng hoàng, điều dưỡng Trần Thị Hồng, Khoa sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – kể lại: khi đang làm việc ở phòng bên cạnh, chị nghe tiếng hô hoán, lập tức chạy sang thì thấy một đối tượng đang giằng co với người nhà để giành lấy một trẻ sơ sinh.

Sau khi giằng được bé sơ sinh, đối tượng lao thẳng ra hành lang bệnh viện, đe dọa sẽ ném cháu bé. Trước tình huống nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng cùng người nhà của cháu bé đã dũng cảm lao tới, giành lại bé an toàn.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng kể lại giây phút đối mặt với đối tượng.







Khi ôm được cháu bé, điều dưỡng Hồng chạy ra xa đối tượng. Còn đối tượng đã dùng dao đâm người nhà cháu bé rồi đuổi theo điều dưỡng Hồng. Quá trình đuổi theo, đối tượng sẵn sàng gây thương tích với bất kỳ ai ngăn cản.

Đối tượng lao vào phòng nhân viên điều dưỡng rồi đâm loạn xạ vào các nhân viên, trong đó một nhân viên bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, nguy hiểm tới tính mạng.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng cho biết, trong lúc bế cháu bé chạy được một đoạn, chị bị vấp ngã. Lúc đó, một đồng nghiệp nhanh trí lao tới hỗ trợ, đỡ lấy cháu bé rồi tiếp tục chạy, trao cho nhân viên y tế khác đưa lên khoa cấp cứu. Nhờ sự bình tĩnh, phối hợp kịp thời của các nhân viên y tế, cháu bé được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Và khi cứu được bé sơ sinh thì một thực tập viên, hai điều dưỡng của bệnh viện đã bị thương, có hai người nhà bệnh nhân và hai bé sơ sinh khác cũng đã bị đối tượng gây thương tích.

Nữ điều dưỡng khi nhớ lại vụ việc, tinh thần khá sốc, hoảng loạn, chị cho biết rằng bản thân không ngờ phải chứng kiến cảnh tượng đồng nghiệp Trang bị đối tượng dùng dao đâm, hành hung khiến bị thương nguy kịch tính mạng.

Như Báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin trước đó, sự việc nghiêm trọng xảy ra tại Khoa sơ sinh thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào sáng 23/10 khiến 7 người bị thương, trong đó một nhân viên y tế bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đối tượng gây ra vụ việc là người nhà bệnh nhân, tên B.V.V (SN 1994, xã Quế Phong, Nghệ An). Được biết, thời gian qua, đối tượng này cũng đang chăm sóc vợ sinh đôi tại Khoa sơ sinh của bệnh viện.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều nhân viên y tế bệnh viện lo lắng.







Bước đầu phía Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xác nhận, trước khi gây thương tích với nhân viên y tế, đối tượng V đã có mâu thuẫn với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng phòng.

Sau vụ việc, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế. Đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ. Rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn, đặc biệt tại Khoa sơ sinh – nơi vừa xảy ra sự việc.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn