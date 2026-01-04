FC Thang máy Việt Hàn lên ngôi vô địch giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ 8

Trận chung kết trong mơ giữa đương kim vô địch Fujiland và Thang Máy Việt Hàn đã khép lại với kịch bản đầy bất ngờ. Bằng lối chơi già dơ và hiệu quả, Thang Máy Việt Hàn đã chính thức trở thành tân vương của giải đấu sau chiến thắng hủy diệt 5-0.

​Bước vào trận đấu cuối cùng với tâm thế rượt đuổi ngôi vương, cả hai đội đã cống hiến những phút đầu đầy hấp dẫn với tốc độ cao và các pha ăn miếng trả miếng kịch tính. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ sự lọc lõi của các ngôi sao bên phía Thang Máy Việt Hàn.

Các cầu thủ của 2 đội bóng Thang máy Việt Hàn và Fujiland đã cống hiến cho khán giả 1 trận đấu đầy cảm xúc

Với sự góp mặt của những cái tên dạn dày kinh nghiệm như Chung Tám, Nguyên Hưng, Phú Nguyên, Thang Máy Việt Hàn dần kiểm soát thế trận. Nỗ lực của họ được cụ thể hóa bằng bàn thắng khai thông bế tắc của Chung "đầu to" sau một pha phối hợp sắc nét.

​Bước sang hiệp 2, Thang Máy Việt Hàn tiếp tục duy trì áp lực và nhân đôi cách biệt nhờ công của chân sút Việt Anh. Ở tình thế không còn gì để mất, Fujiland buộc phải mạo hiểm đẩy cao đội hình và triển khai chiến thuật Power-play (tổng lực) nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

​Tuy nhiên, sự mạo hiểm này đã trở thành "con dao hai lưỡi". Trước hàng phòng ngự kỷ luật của Thang Máy Việt Hàn, Fujiland không những không thể xuyên thủng mành lưới đối phương mà còn liên tiếp nhận những đòn phản công sắc lẹm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về Thang Máy Việt Hàn.

Những pha bóng ấn tượng phô diễn sức mạnh vượt trội của Thang Máy Việt Hàn đã đánh bại Fujiland để xuất sắc dành chức vô địch giải bóng đá Xuân Yêu Thương mùa thứ VIII

Giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ 8 năm 2025 đã chính thức khép lại, để lại những dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ. Ở các hạng mục cá nhân, tiền đạo Trương Đắc Khánh (FC Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vinh) đã xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới, trong khi "người gác đền" Nguyễn Văn Bảo (FC Thang Máy Việt Hàn) được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất nhờ những pha cứu thua ngoạn mục.

Ông Âu Đại Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Nghệ An trao giải Vua phá lưới cho tiền đạo Trương Đắc Khánh (FC Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vinh)

Nhà báo Phan Huy - đại diện cho Ban tổ chức chương trình trao giải Thủ môn xuất sắc nhất cho "người gác đền" Nguyễn Văn Bảo (FC Thang Máy Việt Hàn)

Về thành tích tập thể, FC Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vinh không chỉ ghi dấu ấn chuyên môn mà còn đạt Giải phong cách nhờ tinh thần thi đấu đẹp mắt. Vị trí thứ Ba thuộc về FC Bệnh Viện Tâm Thần Nghệ An, trong khi Fujiland FC cán đích ở vị trí Á quân sau một trận chung kết đầy kịch tính. Ngôi vị cao nhất – chức Vô địch giải đấu năm nay đã chính thức thuộc về đội bóng Thang Máy Việt Hàn một cách đầy thuyết phục. Giải đấu đã khép lại thành công rực rỡ, hoàn thành sứ mệnh kết nối đam mê và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Ông Trần Quốc Huy - Phó Ban tổ chức trao giải Phong cách cho FC Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

FC Bệnh viện Tâm Thần về thứ 3 giải bóng đá thiện nguyện Xuân Yêu Thương lần thứ 8 tranh cup Nghệ An 24h

Với lối chơi đẹp, văn minh , cống hiến, FC Fujiland đã giành giải Á quân của mùa giải năm nay

Ngôi vị cao nhất – chức Vô địch giải đấu năm nay đã chính thức thuộc về đội bóng Thang Máy Việt Hàn một cách đầy thuyết phục

Chia sẻ với Ban tổ chức giải, ông Lê Lương Nguyên- Trưởng đoàn FC Thang Máy Việt Hàn cho biết: "Được đồng hành cùng Giải Xuân Yêu Thương lần thứ 8, chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước quy mô và sức lan tỏa mạnh mẽ của giải năm nay. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao, mà còn là hành trình nhân ái thực sự ý nghĩa cho cộng đồng.

Là đơn vị đã có 4 lần liên tiếp tham gia, chúng tôi đã chứng kiến giải đấu lớn mạnh qua từng năm và giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chính vì những giá trị nhân văn cao đẹp đó, chúng tôi xin khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ giải trong những chặng đường sắp tới. Chúc giải Xuân Yêu Thương ngày càng phát triển, chúc quý vị một năm mới an khang và hạnh phúc!"

Giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ VIII đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tìm ra những nhà vô địch trên sân cỏ mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái. Những giá trị nhân văn từ giải đấu năm nay sẽ tiếp tục là nguồn động lực để cộng đồng cùng chung tay mang đến một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn hơn cho những hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Phan Huy - H.N

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn