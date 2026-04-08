Va chạm giữa taxi với xe máy trên quốc lộ, hai người thương vong

Trong sáng nay 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 25 khiến hai người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h30’ sáng cùng ngày tại lý trình km 07+800 trên đường quốc lộ 25 qua địa phận thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khi mới xảy ra. Ảnh cắt từ clip.

Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Ngọc Hào (SN 2002, trú tại thôn Định Thắng 1, xã Phú Hòa 1) điều khiển xe taxi BKS 78F-005.80 chạy từ hướng Đông lên đến lý trình nêu trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 78V2-0629 đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, chiếc xe máy cùng người điều khiển là ông Nguyễn Tấn Tài (SN 1975, trú tại thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1) cùng con trai là Nguyễn Thái H (SN 2014) ngồi phía sau xe ngã xuống đường. Cháu H rơi xuống kênh dẫn nước phía Bắc hệ thống thủy nông Đông Cam tử vong, còn ông Tài bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn