Va chạm giữa xe buýt và xe máy, 1 thanh niên tử vong

Ngày 5-2, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Lúc 19 giờ 55 tối 4-2, tài xế L.H.V (51 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức) lái xe buýt số 94 chạy trên Tỉnh lộ 2, theo hướng từ Tỉnh lộ 8 đi Tỉnh lộ 7.

Khi đến giao lộ Tỉnh lộ 2 - Nguyễn Thị Hương, xe buýt rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Hương, thuộc xã Đức Nhuận (huyện Củ Chi cũ) và bất ngờ va chạm với xe máy do anh V.K.D (23 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức) chạy theo chiều ngược lại.

Vụ việc khiến D. tử vong tại chỗ. Hiện trường thể hiện nạn nhân văng lên xe buýt, xe buýt biến dạng, còn xe máy thì bể nát.

Công an xã Đức Nhuận phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Xe máy bể nát sau tai nạn.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động